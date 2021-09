A metà tra il pensatore di Rodin e l'omino Michelin, anche se nel tempo in cui ha "meditato" a Andria ha acquisito una sua autonoma personalità, ieri sera tra lo stupore e la curiosità di chi passeggiava sul porto ha preso, anzi, ripreso forma questo gigante pieno di aria e luce che misura tredici metri di lunghezza e altrettanti di larghezza."Man" è' un'opera dell'artista australiana Amanda Parer, conosciuta in tutto il mondo per le sue colossali creazioni di arte pubblica: "Nella mia opera d'arte miro a sollevare domande sul mondo naturale e sul nostro posto al suo interno. Cerco di comunicarlo usando luce e oscurità, umorismo e dramma. Il mio obiettivo è attirare il mio pubblico con creature meravigliose, per lo più selvatiche, ingrandite all'interno dei loro habitat. La scala e l'attenzione ai dettagli si riflettono non solo nelle sculture su larga scala e nelle installazioni di arte pubblica, ma anche nelle sculture e nei dipinti più piccoli e intimi".L' arrivo a Trani di "Man" non era stato ufficialmente preannunciato, tanto che il comunicato del comune di Trani esordisce con la gioiosa esclamazione e che riportiamo integralmente"Sorpresa!Man è arrivato a Trani.Il corpo è sempre quello ingombrante che abbiamo imparato a conoscere, la posizione sempre quella nell'atto di chi pensa, ma questa volta di fronte c'è il mare.Ci viene in mente la celebre battuta di "Non essere cattivo", quando Marinelli dice "non lo guardare il mare, che ti vengono i pensieri".Sarà interessante allora assistere all'incontro fra mare e pensiero, arte e natura, installazione e orizzonte.L'idea di MAN a Trani ha preso piede in un'ottica di scambio e reciprocità fra i maggiori eventi artistici e culturali del territorio, ecco che dopo la sua esposizione in prima nazionale ad Andria, l'opera ha raggiunto la costa grazie all'ormai storica collaborazione tra il Festival Castel dei Mondi il Palazzo delle Arti "Beltrani" e la città di Trani.🔜 MAN è un'anteprima del prossimo evento in programmazione del Centro Culturale Polifunzionale di Trani, organizzato con l'Associazione Turistico Culturale Incanto:Trani Art Light Festival 2021.L'evento sarà presentato ufficialmente domenica 26 Settembre 2021 alle 19:00 presso la Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti "Beltrani".