SP1 Trani – Andria, rotonda al buio da mesi, che la Provincia BAT intervenga subito

Da circa 3 mesi una delle rotonde di immissione al nuovo tratto a quattro corsie della SP1 Trani – Andria (ex SP130) e precisamente quella in territorio di Andria è completamente al buio, con notevoli disagi e pericolosità per tutti coloro che percorrono quella strada tutti i giorni. Come se non bastasse, inoltre, sono spenti da tempo immemore anche tutti i segnalatori di pericolo in prossimità delle rotonde, sia dal lato di Andria che dal lato di Trani, posti sulla segnaletica verticale ad indicare la presenza delle rotonde su una strada rettilinea.Viene da sé che, chi conosce la strada rallenta in prossimità della rotonda, ma chi quella strada la sta percorrendo per la prima volta potrebbe non accorgersi proprio dell'ostacolo e proseguire dritto con spiacevoli conseguenze. Pertanto, a seguito di diverse PEC già inviate alla provincia BAT ma che non hanno mai ricevuto risposte, si richiede un intervento urgente per ripristinare lo stato dei luoghi e per rimuovere anche le sterpaglie incolte che nel frattempo sono ricresciute all'interno delle rotonde dall'ultimo intervento eseguito circa un anno fa. Si segnala, infine, anche la presenza di un palo con segnaletica verticale divelta nella rotonda lato Andria, a seguito sicuramente di qualche incidente, che potrebbe anche essere la causa dell'impianto di illuminazione spento come già accaduto in passato. Un cittadino