Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature

Con determinazione dirigenziale 1044 del 7 agosto 2025 sono stati riaperti i termini per presentare le manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto, con la precisazione che il numero dei richiedenti ammessi sarà subordinato alla disponibilità delle risorse disponibili. La nuova scednza è fissata al 30 agosto 2025.Lo scopo della misura è quello di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo al fine di arricchire il patrimonio sensoriale e cognitivo rendendoli più consapevoli delle occasioni di interazione sociale.Le attività prevedono la pratica di diverse discipline sportive da realizzarsi con il supporto di associazioni, strutture ed educatori da individuare attraverso un avviso esplorativo. Le strutture e le associazioni dovranno mettere a disposizione personale formato e qualificato sulla disabilità che accompagnerà il singolo utente nel programma dell'attività sportiva. Ogni utente finale ammesso al progetto avrà la possibilità di fare sport presso le strutture individuate in un rapporto di sicurezza con accompagnatori/tutor preferibilmente di pari età.