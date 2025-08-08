Sport
Sport
Enti locali

Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature

Lo scopo della misura è di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo

Trani - sabato 9 agosto 2025
Con determinazione dirigenziale 1044 del 7 agosto 2025 sono stati riaperti i termini per presentare le manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto, con la precisazione che il numero dei richiedenti ammessi sarà subordinato alla disponibilità delle risorse disponibili. La nuova scednza è fissata al 30 agosto 2025.

Lo scopo della misura è quello di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo al fine di arricchire il patrimonio sensoriale e cognitivo rendendoli più consapevoli delle occasioni di interazione sociale.

Le attività prevedono la pratica di diverse discipline sportive da realizzarsi con il supporto di associazioni, strutture ed educatori da individuare attraverso un avviso esplorativo. Le strutture e le associazioni dovranno mettere a disposizione personale formato e qualificato sulla disabilità che accompagnerà il singolo utente nel programma dell'attività sportiva. Ogni utente finale ammesso al progetto avrà la possibilità di fare sport presso le strutture individuate in un rapporto di sicurezza con accompagnatori/tutor preferibilmente di pari età.
  • Sport
Altri contenuti a tema
Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali Attualità Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali «Meritiamo rispetto e attenzione, e lo stiamo dicendo da oltre due anni»
A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Attualità A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Si rinnova il tradizionale appuntamento sportivo di Libera che unisce sport e impegno civile
"South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani Speciale "South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani L'evento è gratuito per il pubblico e mira a celebrare lo sport, la musica e il buon cibo in un'atmosfera estiva e conviviale
38 Carolina Morace torna a Trani: madrina d’eccezione al campo Bovio Calcio Carolina Morace torna a Trani: madrina d’eccezione al campo Bovio Domenica 13 luglio l’icona del calcio femminile darà il calcio d’inizio alla sfida tra Polisportiva Trani e Apulia Trani
Alessia Mancarelli torna in gara: 4° posto a Narni con Cornet II Altri sport Alessia Mancarelli torna in gara: 4° posto a Narni con Cornet II Dopo mesi di stop per l'infortunio della sua cavalla
A Trani la finalissima del Trofeo Adriatico di Scherma: spettacolo sportivo all’aperto Altri sport A Trani la finalissima del Trofeo Adriatico di Scherma: spettacolo sportivo all’aperto Appuntamento domenica prossima in via Zara
Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani Associazioni Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani L’evento solidale ha visto una grande partecipazione e il ricavato è stato donato all’Unicef BAT
Asi Trani sul podio alle finali nazionali di calcio a 7: terzo posto conquistato a Ostia Calcio Asi Trani sul podio alle finali nazionali di calcio a 7: terzo posto conquistato a Ostia Presso il prestigioso Totti Sporting Center, i pugliesi hanno avuto la meglio sui pari categoria dell’Alessandria
"Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi ", la nota di Raffaella Merra di Azione
9 agosto 2025 "Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
9 agosto 2025 Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi
9 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi
Punti cardinali, il Comune di Trani si candida all'avviso pubblico regionale
9 agosto 2025 Punti cardinali, il Comune di Trani si candida all'avviso pubblico regionale
La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio ", lavori coclusi
8 agosto 2025 La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio", lavori coclusi
All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico
8 agosto 2025 All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
8 agosto 2025 Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
Trani, il cimitero e la nuova gestione
8 agosto 2025 Trani, il cimitero e la nuova gestione
Palestre scolastiche alle associazioni sportive: confronto in Provincia
8 agosto 2025 Palestre scolastiche alle associazioni sportive: confronto in Provincia
Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto
8 agosto 2025 Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.