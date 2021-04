Spostamento tra regioni, arriva il pass. Ecco di cosa si tratta

Annunciato dal premier Mario Draghi servirà per andare in zone di colore diverso

Tra le novità annunciate dal premier Mario Draghi in conferenza stampa c'è la possibilità di spostarsi tra regioni, ad oggi vietato. Sarà libero lo spostamento tra regioni in zona gialla, mentre tra zone di colore diverso sarà necessario un pass.Per ottenerlo, il cittadino dovrà dimostrare la sussistenza di una fra le seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid-negativo in un arco temporale recente, avvenuta guarigione da Covid.Il pass potrebbe essere necessario anche per accedere a spettacoli o eventi sportivi. Le modalità di rilascio e le specifiche verranno comunicate nel decreto di prossima pubblicazione.