Steve&Bill, a Palazzo Beltrani in scena uno spettacolo de Il Carro dei Comici

In scena Francesco Tammacco e Michele Lattanzio, in una pièce ispirata a Steve Jobs e Bill Gates

Martedì 31 agosto, alle 21, nel Palazzo delle Arti «Beltrani» di Trani (via Giovanni Beltrani 51), andrà in scena «Steve & Bill», scritto da Donatella Brocco e Mauro Mandolini, con un cast formato da Francesco Tammacco, Michele Lattanzio (curatore anche della regia), Pantaleo Annese, Leonardo Mezzina, Giovanni Giancaspro, Davide Belgiovine. Lo spettacolo teatrale, con i costumi di Paola Korch, le scene di Nico Ciccolella e le musiche originali di Pantaleo Annese, è prodotto e organizzato dalla compagnia «Il Carro dei Comici», con il sostegno dell'Assessorato alle Culture del Comune di Trani. Biglietto unico a 10 euro, prevendita all'associazione "Delle Arti ODV ETS" (infotel: 0883.500044 - 333.625.91.12, ingresso dalle 20,15).Non è facile fare uno spettacolo su Steve Jobs e Bill Gates. C'è il rischio di risultare retorici e didascalici. Tanto si è scritto su di loro dal punto di vista professionale: innovatori, imprenditori e geni a tempo pieno. Con le loro invenzioni hanno stravolto, nel bene e nel male, le vite di noi tutti. Nessuno escluso. Ma chi erano davvero Steve e Bill nel privato? E da bambini assomigliavano ai loro coetanei o già avevano in loro il gene di quello che sarebbero diventati da grandi? Gli autori di questa originalissima pièce teatrale (che ha debuttato nel 2014 al Todi Festival e torna ora con un nuovo cast e allestimento), Mauro Mandolini e Donatella Brocco, hanno voluto credere che i due padri di Apple e Microsoft si fossero conosciuti casualmente da bambini, intrecciando un'amicizia mista a rivalità per il resto della propria vita. Ciò che rende prezioso lo spettacolo è la contrapposizione tra le figure di due giganti dell'informatica, Jobs e Gates, con quelle di due uomini speciali, Steve e Bill. Il loro «essere umani», rivoluzionari e precursori di un mondo nuovo, a portata di tutti.Secondo le disposizioni di legge, sarà possibile accedere solamente se in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).