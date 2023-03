Strage di Crotone, gruppo Con: «Spiace constatare che nella nostra città alcuna voce si sia levata per esprimere il cordoglio»

«Spiace constatare che nella nostra città alcuna voce si sia levata per esprimere il cordoglio per l'immane tragedia che si è verificata a Crotone dove tanti bambini e esseri umani, come noi, sono morti in circostanze che in una società civile non dovrebbero accadere. E mentre assistiamo a una lenta regressione della società vediamo una buona parte della classe politica che si preoccupa solo del qui e ora, un più o meno onesto concentrarsi su problemi attuali, stringenti, concreti, di modesta natura; come se una vita affrontata senza una visione di insieme non fosse, per ciò stesso, una vita destinata a produrre problemi in continuazione. Accanto a loro, poi, cittadini che non hanno più modelli cui ispirarsi e navigano, loro si senza naufragare, nell'indifferenza fotografando un arcobaleno; ignorando, però, che quel fenomeno naturale indica esattamente il mare ove muoiono troppi nostri fratelli. Nel nostro piccolo ci permettiamo, quindi, di ricordare questi bambini, donne e uomini che hanno perso la vita; con l'amarezza di chi, inerme, non ha potuto fare nulla per salvarli».