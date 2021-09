Stroncato in vacanza da un infarto, morto il tranese Guido Melega

E' scomparso prematuramente nella serata di martedì 31 agosto il tranese Guido Melega: il 53enne si trovava in vacanza con la famiglia in una località di montagna quando è stato colpito da infarto. A nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo.Sono tanti i messaggi di cordoglio che si rincorrono in queste ore su Facebook da parte di amici e conoscenti: Guido, infatti, era molto noto in città, in particolar modo nel mondo dello sport per essere stato il responsabile della prima squadra calcistica di Trani. E' stato, tra le altre cose, gestore di un beach club sul lungomare, il Memonada (ex Vela).Il padre, Enzo Melega, conosciuto nell'ambiente politico, è stato segretario del sindaco per diversi decenni, organizzatore di spettacoli ed eventi e fondatore del calcio femminile tranese.Guido lascia la moglie, l'attrice tranese Barbara Palumbo e due figli.