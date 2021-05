Sulla facciata del Comune di Trani la bandiera della Croce Rossa Italiana

«Non mi stancherò mai di ripeterlo. In questi lunghissimi e sofferti mesi di pandemia le associazioni del Coc di protezione civile sono state un essenziale sostegno per l'Amministrazione Comunale e per tutti coloro i quali si sono trovati a vivere una situazione di emergenza. Tutte, indistintamente, hanno dato e stanno dando uno straordinario aiuto alle Istituzioni, con impegno, altruismo e competenza. In questi giorni si celebrerà la giornata mondiale della Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross». A parlare è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.«Abbiamo immediatamente condiviso la richiesta che ci è pervenuta dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Andria esponendo sul palazzo municipale della Città di Trani la bandiera recante il simbolo dell'associazione, un gesto per sottolineare la meritoria azione dei volontari, in prima linea anche a Trani nei fondamentali servizi di assistenza alla popolazione.Alla Croce Rossa ed a tutte le associazioni cittadine impegnate in questo momento di emergenza globale il nostro più sincero grazie».