Tatò Paride spa Master Franchising Coop Alleanza 3.0 ravviva la magia del Natale nelle piazze di Bari, Barletta e Trani

«Ci siamo! Questa è la settimana in cui la magia del Natale inizia a manifestarsi in tutto il suo splendore. Le luminarie e gli addobbi illuminano strade, piazze e vetrine delle nostre città ravvivando lo spirito natalizio! Quello che ci apprestiamo a vivere ci auguriamo divenga un Natale di rinascita, in tutti i sensi, per tutte le nostre comunità. Per questo motivo vogliamo contribuire a renderlo più luminoso e festoso con una serie di installazioni in alcune delle piazze più rappresentative del nostro territorio.A Bari, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, accanto alla famosa statua del Cavallo con Gualdrappa, è stato installato il CUORE COOP, enorme scultura luminosa larga circa 8 metri ed alta 5, rappresentante appunto un cuore luminoso che brillerà, di giorno e di notte, per un mese intero grazie alle oltre 20.000 lampadine e fasher led che la compongono. E' un'opera artigianale italiana con la quale intendiamo contestualmente rappresentare l'amore per il nostro territorio ed augurare a tutti un Natale ricco d'amore e serenità.Nella splendida piazza della Basilica Cattedrale di Trani è stato installato ed illuminato un vero Abete Normandiano di 10 metri che affianca la Capanna della Natività della locale Fondazione Seca. L'albero illuminerà una delle piazze più rappresentative della nostra regione, nota in tutto il mondo e meta di numerosi turisti. Tatò Paride sarà inoltre sponsor di "Sere d'Incanto", rassegna di eventi natalizi del Polo Museale Diocesano di Trani, realizzata in collaborazione con Universo Salute – Opera Don Uva ed il sostegno del Comune di Trani.Anche nel comune di Barletta abbiamo installato ed addobbato un vero Abete Normandiano che illuminerà la centralissima Piazza Caduti in Guerra, cuore commerciale della città della Disfida.Abbiamo scelto degli Abeti veri perché, come ci ricorda il Pefc Italia, respirano, assorbono anidride carbonica, rilasciando ossigeno ed olii essenziali divenendo quindi un ingranaggio del motore naturale di filtrazione, al contrario di prodotti energivori ed inquinanti come gli alberi di plastica, metallo e vernici. Provengono inoltre da un vivaio locale specializzato e ciò ci consente di sostenere aziende del territorio con l'ulteriore garanzia di apportare un minore impatto sull'ambiente con il loro trasporto.I due alberi, al termine delle festività, saranno donati ai comuni di Trani e Barletta e piantumati in contesti che andremo a scegliere con le locali amministrazioni nei prossimi giorni».L'azienda: Tatò Paride spa è un'azienda pugliese con sede a Barletta operante nella grande distribuzione dal 1975. Dal 2019 è Master Franchising di Coop Alleanza 3.0 per la quale gestisce in esclusiva lo sviluppo delle insegne Coop in Puglia, Basilicata e Campania. Ad oggi, Il Gruppo Tatò Paride spa con la sua piattaforma logistica di 35.000mq situata nella zona Asi di Molfetta, rifornisce quotidianamente oltre 300 punti vendita (190 Coop, 85 Alter, 15 Proxi, 30 somministrati e 7 Cash&Carry Italy Cash) dislocati nel Mezzogiorno d'Italia.