Teoria e pratica della cura dei beni comuni, secondo appuntamento di "Aperitivi Corsari"

Il secondo appuntamento del ciclo "Aperitivi Corsari - alla riconquista dei beni comuni", dedicato alla valorizzazione di luoghi restituiti alla fruizione pubblica e ad un uso sociale e culturale nella nostra città, affronterà il tema della presa in cura dei beni comuni.In Italia sono molteplici le esperienze di spazi pubblici restituiti alla loro funzione sociale attraverso concessioni, affidamenti e occupazioni, che hanno salvato pezzi di patrimonio pubblico dalla privatizzazione, dal degrado e dall'abbandono. Spazi vuoti e svuotati di significato che sono diventati luoghi generativi di comunità e di nuovo senso di cittadinanza.Numerosi sono i regolamenti per la cura e gestione condivisa e delibere sugli "usi civici e collettivi urbani", frutto di percorsi molto diversi tra loro, che stanno determinando una svolta nei rapporti tra pubblico e cittadini.Da queste molteplici esperienze a livello nazionale è nata la Commissione popolare per la legge sui beni comuni che attraverso un grande processo collettivo di studio ed elaborazione si è posta l'obiettivo di scrivere una proposta di legge sui beni comuni.il giorno 17/08 alle ore 18.30, presso il nuovo centro culturale Arkadihub - via Nigrò 18, si discuterà di beni condivisi e usi civici con:Maria Francesca De Tullio - Ex Asilo Filangeri - Napoli e Rete nazionale dei beni comuni emergenti e a uso civicoI rappresentati della Comunità del Bread & Roses Spazio di mutuo soccorso - BariPasquale Bonasora Labsus - Laboratorio per la sussidiarietàAlessandro Cervino Assessore al patrimonio e amministrazione condivisa dei beni comuni - Tranil'evento dalle ore 19 potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali social di Radio Staffetta https://cuturl.net/lreGRUl.