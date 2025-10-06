Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni

Il Triathlon non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita. È la disciplina della resistenza, della versatilità e della determinazione, un viaggio sfidante attraverso nuoto, ciclismo e corsa. È in questo universo di sudore e passione che laha costruito la sua eccellenza, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo locale. E proprio su un palcoscenico mondiale, quello dell'iconico circuito della World Cup di Roma, che otto leoni della squadra tranese hanno rappresentato la Puglia sabato scorso, 4 ottobre, nella prima storica edizione dellaI portacolori della Tommaso Assi, selezionati dalla, si sono distinti all'interno delle diverse staffette pugliesi, offrendo performance di altissimo livello. Il risultato più prestigioso arriva dalla squadra, che ha conquistato un eccellente ottavo posto assoluto (1h 22m 25s) in una gara tiratissima. A trascinare il team è stata una superlativa, autrice di una frazione personale da 23 minuti e 23 secondi. Nella gara Senior, la squadraha chiuso al 28° posto (1h 27m 51s) con un contributo fondamentale da parte di, che ha fermato il cronometro sul tempo di 20 minuti e 01 secondi. Ottima performance anche peril cui tempo individuale di 19 minuti e 40 secondi spicca come uno dei migliori di giornata, contribuendo al 30° posto della squadra(1h 30m 54s). La squadra, 37^ classificata (1h 40m 28s), vedeva ben tre atleti della Tommaso Assi che hanno dato il massimo:(20:09),(26:36) e(27:48). Infine, nella squadra, 40^ al traguardo (1h 44m 30s), hanno lottato con determinazione(25:16) e(28:20).Al di là dei freddi numeri e delle classifiche, ciò che resta dell'intenso weekend romano è l'immagine di otto atleti che hanno gareggiato davvero come leoni. Su un percorso prestigioso e contro i migliori specialisti d'Italia, hanno lottato metro dopo metro, mettendo in campo cuore, grinta e una preparazione straordinaria.hanno onorato i colori di Trani e della Puglia, dimostrando ancora una volta che laè una vera fucina di talenti e passione. Tutta la città è orgogliosa di voi!