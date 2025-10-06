Attualità
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni
Prestazioni di grinta e orgoglio sul prestigioso circuito della World Cup. I nostri atleti tranesi protagonisti
Trani - lunedì 6 ottobre 2025 16.17
Il Triathlon non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita. È la disciplina della resistenza, della versatilità e della determinazione, un viaggio sfidante attraverso nuoto, ciclismo e corsa. È in questo universo di sudore e passione che la Tommaso Assi Triathlon Team di Trani ha costruito la sua eccellenza, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo locale. E proprio su un palcoscenico mondiale, quello dell'iconico circuito della World Cup di Roma, che otto leoni della squadra tranese hanno rappresentato la Puglia sabato scorso, 4 ottobre, nella prima storica edizione della Coppa delle Regioni Age Group.
Grandi prestazioni sul traguardo di Roma
I portacolori della Tommaso Assi, selezionati dalla Federazione Italiana Triathlon, si sono distinti all'interno delle diverse staffette pugliesi, offrendo performance di altissimo livello. Il risultato più prestigioso arriva dalla squadra Puglia A, che ha conquistato un eccellente ottavo posto assoluto (1h 22m 25s) in una gara tiratissima. A trascinare il team è stata una superlativa Marica De Pinto, autrice di una frazione personale da 23 minuti e 23 secondi. Nella gara Senior, la squadra Puglia B ha chiuso al 28° posto (1h 27m 51s) con un contributo fondamentale da parte di Stefano Umberto Lotito, che ha fermato il cronometro sul tempo di 20 minuti e 01 secondi. Ottima performance anche per Giampiero Angelilli, il cui tempo individuale di 19 minuti e 40 secondi spicca come uno dei migliori di giornata, contribuendo al 30° posto della squadra Puglia B Master (1h 30m 54s). La squadra Puglia C, 37^ classificata (1h 40m 28s), vedeva ben tre atleti della Tommaso Assi che hanno dato il massimo: Luigi Diaferia (20:09), Teresa Chieppa (26:36) e Cristina Allegretti (27:48). Infine, nella squadra Puglia D, 40^ al traguardo (1h 44m 30s), hanno lottato con determinazione Maurizio Corrieri (25:16) e Mariantonietta Catapano (28:20).
Un orgoglio per Trani
Al di là dei freddi numeri e delle classifiche, ciò che resta dell'intenso weekend romano è l'immagine di otto atleti che hanno gareggiato davvero come leoni. Su un percorso prestigioso e contro i migliori specialisti d'Italia, hanno lottato metro dopo metro, mettendo in campo cuore, grinta e una preparazione straordinaria. Giampiero, Stefano Umberto, Marica, Teresa, Luigi, Mariantonietta, Maurizio e Cristina hanno onorato i colori di Trani e della Puglia, dimostrando ancora una volta che la Tommaso Assi Triathlon Team è una vera fucina di talenti e passione. Tutta la città è orgogliosa di voi!
Grandi prestazioni sul traguardo di Roma
I portacolori della Tommaso Assi, selezionati dalla Federazione Italiana Triathlon, si sono distinti all'interno delle diverse staffette pugliesi, offrendo performance di altissimo livello. Il risultato più prestigioso arriva dalla squadra Puglia A, che ha conquistato un eccellente ottavo posto assoluto (1h 22m 25s) in una gara tiratissima. A trascinare il team è stata una superlativa Marica De Pinto, autrice di una frazione personale da 23 minuti e 23 secondi. Nella gara Senior, la squadra Puglia B ha chiuso al 28° posto (1h 27m 51s) con un contributo fondamentale da parte di Stefano Umberto Lotito, che ha fermato il cronometro sul tempo di 20 minuti e 01 secondi. Ottima performance anche per Giampiero Angelilli, il cui tempo individuale di 19 minuti e 40 secondi spicca come uno dei migliori di giornata, contribuendo al 30° posto della squadra Puglia B Master (1h 30m 54s). La squadra Puglia C, 37^ classificata (1h 40m 28s), vedeva ben tre atleti della Tommaso Assi che hanno dato il massimo: Luigi Diaferia (20:09), Teresa Chieppa (26:36) e Cristina Allegretti (27:48). Infine, nella squadra Puglia D, 40^ al traguardo (1h 44m 30s), hanno lottato con determinazione Maurizio Corrieri (25:16) e Mariantonietta Catapano (28:20).
Un orgoglio per Trani
Al di là dei freddi numeri e delle classifiche, ciò che resta dell'intenso weekend romano è l'immagine di otto atleti che hanno gareggiato davvero come leoni. Su un percorso prestigioso e contro i migliori specialisti d'Italia, hanno lottato metro dopo metro, mettendo in campo cuore, grinta e una preparazione straordinaria. Giampiero, Stefano Umberto, Marica, Teresa, Luigi, Mariantonietta, Maurizio e Cristina hanno onorato i colori di Trani e della Puglia, dimostrando ancora una volta che la Tommaso Assi Triathlon Team è una vera fucina di talenti e passione. Tutta la città è orgogliosa di voi!