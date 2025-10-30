Speciale
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
Appuntamento previsto oggi, 30 ottobre
Trani - giovedì 30 ottobre 2025 14.22 Sponsorizzato
Ha scelto la sua città, Bisceglie, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Tonia Spina, per presentare la sua ricandidatura al Consiglio regionale.
Lo farà oggi, giovedì 30 ottobre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro (via Porto, 33), alle 19. Con lei i vertici di Fratelli d'Italia pugliesi: il coordinatore regionale, sottosegretario Marcello Gemmato, provinciali BAT e Bari, gli europarlamentari Francesco Ventola e Michele Picaro, e il parlamentare del territorio, Mariangela Matera.
Sarà presente anche il candidato presidente del centrodestra, dott. Luigi Lobuono.
Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.
