Tornano le stelle di Natale Ail, quest'anno direttamente a casa

Le malattie ematologiche non si fermano ed in questi periodo, più che mai i malati del nostro territorio hanno bisogno dell'aiuto dei cittadini. La "Campagna stelle 2020" promossa dall'Ail è stata impostata eliminando date precise ed estendendola per tutto il mese di dicembre, anche dopo il weekend dell'Immacolata. L'associazione ha promosso un servizio di ordini on-line e consegne a domicilio.Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, anche quest'anno sarà possibili acquistare una stella di Natale per sostenere i malati di leucemia. L'acquisto delle Stelle di Natale AIL permette all'Associazione di dare assistenza diretta alle famiglie dei pazienti ricoverati e di finanziare la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati della provincia Bat.Contattaci tutti i giorni, anche festivi. Ore 9-13 e 15-20, n° 388 8344386, con servizio di segreteria telefonica attivo negli orari di non presenza.Scrivi: ailbat@libero.it ed ordina i tuoi gadget.Visita il sito: http://www.ailbat.it/shop.Negozio Ail Bat: aperto ad Andria in via Genova,10, il 6 e 8 dicembre ore 9-13,17-21.Scoprirai come ricevere la tua Stella di Natale ed altri gadget simboli di solidarietà e speranza. Anche questo Natale non lascarci soli, continua a dare speranza ai sogni dei pazienti ematologici. Referente su Trani, Etta Tarantini.