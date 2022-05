Tra fede e devozione tutto pronto a Trani per il Crocifisso di Colonna

Trani si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della festa del Crocifisso di Colonna con una giornata, quella del 3 maggio, ricca di appuntamenti dopo due anni di assenza a causa del covid.A partire dalle 6.30 e fino alle 10.00, presso il Santuario di Santa Maria di Colonna si alterneranno diverse celebrazioni presiedute da don Mimmo Gramegna e alle 10, sul piazza Santa Maria di Colonna, quella solenne presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie titolare di Nazareth, con la partecipazione del Clero cittadino, delle Autorità Civili e Militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e associazioni religiose di Trani. Alle ore 12.00 l'imbarco del Santissimo Crocifisso dal Lido A.nmi sul Motopesca Mariachiara Daiana a devozione del signor Patrizio Tedeschi. Alle ore 12.30 l'arrivo in Porto, accolto da un'artistica attrazione a cura della "Pirotecnica Pannella".La processione, dapprima per mare e poi attraverso la città, rievoca il Miracolo del Crocifisso ligneo del sec. XV, oltraggiato nel 1480 dai Turchi di Dulcigno. Numerosissima la folla di cittadini che attendono sulla banchina del porto l'arrivo del Santo Crocifisso scortato da tante altre imbarcazioni e pescherecci per portarlo in processione per le vie della città.Questo l'itinerario: Molo Santa Lucia, Via Banchina al porto, Via Statuti Marittimi, Piazza Plebiscito, Via San Giorgio, Via Mario Pagano, Piazza della Repubblica, Via de Robertis, Via Annibale M. di Francia, Via Sandro Pertini, Via Di Vittorio, Via Di Vagno, Chiesa San Magno, Vescovo Martire dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli.Da mercoledì 4 maggio sino a giovedì 12 maggio i festeggiamenti proseguiranno nella Parrocchia San Magno dove il Crocifisso rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli. Ogni sera sarà celebrata una messa solenne in onore del SS Crocifisso che saranno seguite da momenti di preghiera e di meditazione. La chiusura dei festeggiamenti sarà segnata dal momento della Via Lucis in cui il Crocifisso farà ritorno al Santuario di Colonna con la partecipazione del clero, delle arciconfraternite e confraternite, degli Scout e dell'Unitalsi.Si ricordano, infine, le limitazioni al traffico disposte dal Comune. Per il programma dettagliato cliccare qui