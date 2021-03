Tra i Nip di Game of Games c' è Alvaro Manzo, tranese trapiantato in Portogallo

Tra i NIP del nuovo format condotto da Simona Ventura c è questa sera il tranese Alvaro Manzo,che vive da anni in Portogallo .E la lrima di Sei puntate del gioco , uno show televisivo a base di sfide tra VIP e NIP (not important person).Lo scopo del programma è riuscire a superare le sfide proposte in ognuno dei giochi iniziali e arrivare a quella finale per aggiudicarsi il montepremi in palio.Sembra facile, ma le regole dei giochi prevedono trabocchetti, botole, vasche che metteranno in difficoltà i concorrenti ogni volta che commetteranno un errore.