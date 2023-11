Tra magia e solidarietà torna ad Andria “La Casa di Babbo Natale”

Il calendario

Tantae tanteper "" ad. Giunta alla sua, l'iniziativa organizzata dall'art directorsi tiene fino alnel centro commerciale "Mongolfiera", in contrada Barbadangelo.Dall'che porta i piccoli partecipanti in un viaggio straordinario sino alla, dove saranno accompagnati da simpaticiTante le attrazioni presenti, come il, lae ledi Babbo Natale. C'è anche unche li condurrà nelLe sorprese non finiscono qui: in un'atmosfera calda e accogliente, il percorso continua con lae con la, dove i bimbi potranno gustare delizie gastronomiche come lecca lecca o bastoncini di zucchero glitterate bianche e rosse.Non mancano l'e il babbo più amato del mondo che, in carne e ossa, dall'aspetto paffuto e allegro, è pronto ad accogliere i bambini nella sua dimora fatata e a scattare con loro unaCome gli altri anni, l'evento ha anche un. Protagonisti dell'iniziativa assieme ai bambini sono i ragazzi diversamente abili del "" del professor. Durante i vari appuntamenti natalizi, i ragazzi intratterranno i presenti con le loro divertenti- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, apertura al pubblico. Il sabato e la domenica apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00;- Il giorno dell'Immacolata apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00;- Vigilia di Natale orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 19:00;- I giorni di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e il 1° gennaio chiuso;- Il giorno dell'Epifania apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00.È possibile acquistare i biglietti in loco.Per chi proviene da fuori, c'è anche la possibilità di usufruire della biglietteria online: https://oooh.events/evento/la-casa-di-babbo-natale-con-i-suoi-elfi-andria-2023-biglietti/ Biglietto d'ingresso: 5,00 euro a personaI bambini al di sotto dei due anni entrano gratisPrevisti pacchetti per scolaresche (per accordi contattare il 330702430)Per maggiori informazioniFacebook: La Casa di Babbo Natale - Andria