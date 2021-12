Tra zampognari e artisti di strada si è acceso il Natale a Trani: luci, spettacoli e un senso di festa per allietare la città

8 foto Luminarie artistiche 2021

E come nelle case l'albero di Natale e il presepe si accendono il giorno dell'immacolata, così anche Trani si è vestita ieri di festa, in un modo vistoso, che infondesse il più possibile gioia e speranza, che ripagasse del silenzio che un anno fa aveva vestito il periodo dell'anno per eccellenza fatto di condivisioni, ritorni, riunioni di amici e famiglia, shopping e mercatini, di tante limitazioni.Alle 18 ha preso il via la quinta edizione di "Villa d'Incanto" con le installazioni luminose artistiche tridimensionali lungo l'immenso giardino affacciato sul mare della Villa Comunale. Dopo il crepuscolo si sono accese anche le luminarie nel centro storico e in Piazza della Repubblica e dal pomeriggio fino alla serata gli artisti di strada hanno divertito grandi e piccini.Queste esibizioni si ripeteranno anche domenica 12 e sabato 18 dicembre sempre dalle 18 alle 21, venerdì 24 dicembre dalle 11 alle 18:30 e mercoledì 5 gennaio dalle 18 alle 21. Alle 19.30 si sono accesi, con le luminarie natalizie del Polo Museale su palazzo Lodispoto, anche l'artistico albero di Natale e la capanna della Natività con la partecipazione degli zampognari provenienti da Monte Sant'Angelo.La città insomma invita a vivere un Natale in festa e speranza, nella tradizione ma con attrazioni e eventi che allietino i cuori dei cittadini. Brodskij scriveva "vorrei un Natale con le luci spente e le persone accese", ci auguriamo che invece i led che rivestono la città contribuiscano a illuminare tanti animi, soprattutto delle persone scoraggiate e in difficoltà.