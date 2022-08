Trani a Uno Mattina Estate: un invito nella storia, nell'arte e nel buon cibo

Un giornalista, un poeta pescatore e uno chef stellato: un trio inedito per raccontare la città di Trani a Uno Mattina Estate.Giuseppe "Isim" Laurora, marinaio da diporto con la passione della poesia ha introdotto Trani nel suo primato commerciale di Ponte tra Oriente e Occidente ma anche giuridico, come luogo delle prime leggi scritte dedicate al mare con un'attenzione per la prima volta per la figura del Marinaio; lo chef stellato Felice Sgarra ha mostrato la trasformazione che dalla cesta colma di pesce da barchetta realizza nei suoi prelibati piatti gourmet, descrivendone con sapienza i preziosi ingredienti - e di quell' olio extravergine in osmosi con la rucola sembrava di poterne percepire il sapore anche solo con l'immaginazione - e dedica anche una parola a quella eccellenza storica del territorio che è la fabbrica dei confetti Mucci: e la presentazione anche oggi è stata bella e vista in una delle trasmissioni più seguite della Rai.L'inviato della trasmissione Intanto non fa che sperticarsi nell' elogio della bellezza della bianca cattedrale - ricordando la celebre pietra con cui è stata costruita - pur imbracata da impalcature per necessari restauri.Coltivare queste vetrine diventa sempre più un obbligo per garantire alla nostra città un futuro economico sempre più florido e nuove prospettive, soprattutto per le giovani generazioni che sarebbe prezioso non lasciar andare via.