Trani addobbata a festa per le nozze di re Manfredi

L'associazione Culturale Trani Tradizioni, in occasione de La settimana Medioevale, che si svolgerà all'interno del Palazzo delle Arti Beltrani, nei giorni 21, 22 e 23 agosto, con Le Nozze di Re Manfredi, la città è stata addobbata a festa per rendere il clima gioioso. Consapevoli dell'emergenza sanitaria e senza laute pretese, lasciando agli organi competenti ogni autorizzazione per via del corteo storico, come già preannunciato nel precedente comunicato e riportato nel programma.Il Covid-19 ha colpito tutti indistintamente, durante il lookdown, quando per tranquillizzarci, tutti abbiamo pronunciato lo slogan "Andrà tutto Bene", scritto sugli arcobaleni disegnati dai bambini. Abbiamo capito che qualcosa potevamo fare, magari trasmettere ai piccoli che sta andando bene, tranquillizzarli. Ognuno di noi dovrebbe pensare a vivere il futuro, imparando dal passato. Senza lamentele o quella irrefrenabile voglia di dire la propria opinione senza una certezza, senza colpevolizzare alcuno, magari con gesti concreti per la città.L'Associazione Culturale Trani Tradizioni, nel proprio piccolo cerca di dare un minimo contributo a tutti gli amanti della rievocazione storica. Per chi vuole assistere all'evento c'è l'obbligo di prenotazione e potrete farlo on line sul sito di Palazzo delle Arti Beltrani. Garantendo le norme di sicurezza sanitaria, la prenotazione è obbligatoria, l'accesso è consentito solo indossando la mascherina, i posti sono limitati e gratuiti. L'evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Trani Tradizioni, Palazzo delle Arti Beltrani, Trani 2.0 e Festività e tradizioni Tranesi.