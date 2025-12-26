Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico

Si accendono oggi, 26 dicembre, le luci sulla ventesima edizione del Presepe Vivente di Trani. Un appuntamento ormai storico che trasforma i vicoli bianchi del centro antico in una piccola Betlemme, grazie all'impegno della cooperativa Xiao Yan in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Quest'anno la rappresentazione non è solo una rievocazione storica, ma un messaggio politico e spirituale potente. Il titolo scelto per l'edizione 2025 èispirato direttamente alle parole pronunciate da Papa Leone XIV nel suo discorso di insediamento lo scorso 8 maggio. In un momento storico in cui il conflitto sembra essere stato "normalizzato" e proposto come modello di vita, non solo militare ma anche sociale, il Presepe di Trani vuole essere una risposta "disarmata e disarmante". È un appello all'unità, un invito a costruire ponti di solidarietà e accoglienza contro la logica della divisione.Non aspettatevi una rappresentazione statica. I visitatori saranno immersi in un'esperienza viva che unisce diverse generazioni. Le strade del centro storico si animeranno con la riscoperta di mestieri antichi, scene di vita quotidiana e racconti della tradizione, culminando nella Sacra Rappresentazione della Natività. Quest'anno, la scena madre avrà una cornice d'eccezione: Piazza Scolanova, uno dei luoghi simbolo della storia e del sincretismo culturale di Trani. Qui, il "piccolo che torna" porterà il suo messaggio di speranza, ricordando a tutti la vera magia del Natale.Questa non sarà solo una rappresentazione, sarà la festa di tutta Trani. Per tre sere, il cuore antico della città tornerà a battere al ritmo della tradizione e della solidarietà. Portate i vostri bambini, le vostre famiglie, i vostri amici: riempiamo di vita e di pace le nostre strade del centro storico per un viaggio meraviglioso da compiere in una città che si fa presepe fra le basole del centro storico che sono pronti a risuonare dei nostri passi e le luci che saranno lì a scaldare i nostri sguardi. Non è una esperienza da farsi raccontare. Il Presepe vivente sarà un respirare la storia, riscoprire le nostre radici per farci portatori di quel messaggio di speranza che parte dalla grotta e arriva a ciascuno di noi.. Orari: Dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Ingresso: L'accesso al percorso è previsto da Via Beltrani. Biglietti: I ticket sono disponibili presso la biglietteria allestita nella chiesa di San Luigi. Nota bene: L'organizzazione comunica che la rappresentazione scenica potrebbe subire variazioni, sospensioni o rinvii in caso di avverse condizioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@xiaoyan.it o consultare le pagine social di Xiao Yan e Santa Geffa.