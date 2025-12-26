Presepe vivente
Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico

Si accendono oggi, 26 dicembre, le luci sulla ventesima edizione del Presepe Vivente di Trani a cura di Xiao Yan

Trani - venerdì 26 dicembre 2025
Si accendono oggi, 26 dicembre, le luci sulla ventesima edizione del Presepe Vivente di Trani. Un appuntamento ormai storico che trasforma i vicoli bianchi del centro antico in una piccola Betlemme, grazie all'impegno della cooperativa Xiao Yan in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Quest'anno la rappresentazione non è solo una rievocazione storica, ma un messaggio politico e spirituale potente. Il titolo scelto per l'edizione 2025 è "La Pace sia con tutti voi", ispirato direttamente alle parole pronunciate da Papa Leone XIV nel suo discorso di insediamento lo scorso 8 maggio. In un momento storico in cui il conflitto sembra essere stato "normalizzato" e proposto come modello di vita, non solo militare ma anche sociale, il Presepe di Trani vuole essere una risposta "disarmata e disarmante". È un appello all'unità, un invito a costruire ponti di solidarietà e accoglienza contro la logica della divisione.

Un percorso tra storia e suggestione
Non aspettatevi una rappresentazione statica. I visitatori saranno immersi in un'esperienza viva che unisce diverse generazioni. Le strade del centro storico si animeranno con la riscoperta di mestieri antichi, scene di vita quotidiana e racconti della tradizione, culminando nella Sacra Rappresentazione della Natività. Quest'anno, la scena madre avrà una cornice d'eccezione: Piazza Scolanova, uno dei luoghi simbolo della storia e del sincretismo culturale di Trani. Qui, il "piccolo che torna" porterà il suo messaggio di speranza, ricordando a tutti la vera magia del Natale.

La nostra storia, le nostre radici
Questa non sarà solo una rappresentazione, sarà la festa di tutta Trani. Per tre sere, il cuore antico della città tornerà a battere al ritmo della tradizione e della solidarietà. Portate i vostri bambini, le vostre famiglie, i vostri amici: riempiamo di vita e di pace le nostre strade del centro storico per un viaggio meraviglioso da compiere in una città che si fa presepe fra le basole del centro storico che sono pronti a risuonare dei nostri passi e le luci che saranno lì a scaldare i nostri sguardi. Non è una esperienza da farsi raccontare. Il Presepe vivente sarà un respirare la storia, riscoprire le nostre radici per farci portatori di quel messaggio di speranza che parte dalla grotta e arriva a ciascuno di noi.

Info utili per i visitatori
L'evento prende il via oggi, venerdì 26 dicembre, e proseguirà il 27 e 28 dicembre. Orari: Dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Ingresso: L'accesso al percorso è previsto da Via Beltrani. Biglietti: I ticket sono disponibili presso la biglietteria allestita nella chiesa di San Luigi. Nota bene: L'organizzazione comunica che la rappresentazione scenica potrebbe subire variazioni, sospensioni o rinvii in caso di avverse condizioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@xiaoyan.it o consultare le pagine social di Xiao Yan e Santa Geffa.
