Trani art light, diversi luoghi cittadini s'illuminano con opere artistiche

S'inaugura oggi Trani Art Light Festival 2021, dal 26 settembre al 10 ottobre.Trani Art Light Festival è una vera e propria esperienza artistico culturale, visiva ed interattiva che ha l'ambizione di rendere ancora più straordinari alcuni luoghi caratteristici di Trani, rendendoli ancora più unici al mondo.Trani Art Light Festival sarà dedicato all'artista pugliese Francesco Ferrulli ed è organizzato dall'Associazione turistico-culturale Incanto in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani che si occupano rispettivamente della direzione organizzativa e della direzione scientifica del festival.Il Festival è articolato in due parti: la prima parte dell'esperienza è quella della valorizzazione dei luoghi e siti più rappresentativi della Città di Trani attraverso installazioni luminose sulla famosa pietra di Trani, con proiezioni statiche, che intendono trasformare la città in una mostra all'aria aperta per arrivare a stuzzicare la curiosità del pubblico nei luoghi più svariati della vita quotidiana.La seconda esperienza, invece, si svolgerà presso il Palazzo delle Arti Beltrani, con una vera e propria mostra delle opere più importanti del Maestro Pugliese. Grazie a Trani Light Festival la città si trasformerà in una vera e propria galleria d'arte esperienziale dedicata alla Puglia. Il ritorno d'immagine per la Città di Trani, nonché per l'intera Regione Puglia, sarà di portata internazionale e sarà ampliamente pubblicizzata su social media, testate giornalistiche nazionali, riviste di settore e sui più grandi portali turistici.PROGRAMMA DEL FESTIVAL:26 SETTEMBRE, Palazzo Beltrani ore 19:30: presentazione dell'intero evento con apertura al pubblico della mostra all'interno del Complesso Museale del Palazzo Beltrani con intervento dell'Artista, Autorità e Ospiti.La Mostra all'interno di Palazzo Beltrani sarà aperta al pubblico in forma gratuita dal 26 settembre 2021 al 10 ottobre 2021 dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00.DAL 26 SETTEMBRE 2021 AL 3 OTTOBRE 2021, accensione delle opere d'arte luminose (videoproiezioni) nei seguenti luoghi della Città:- Bastione del Fortino (Porto);- Chiesa Santa Teresa (Piazza Sedile San Marco);- Via la Giudea – Vico Morola;- Via Rodunto- Antiche Torri di Guardia Palazzo Beltrani;- Cattedrale Trani (facciata laterale - Palazzo Filisio)- Castello Svevo."Biografia Francesco Ferrulli": pittore, disegnatore e grafico, nasce ad Acquaviva delle Fonti (Ba) nel 1984. Consegue il diploma di "tecnico della grafica pubblicitaria" e sin dalla tenerissima età dedica gran parte del suo tempo al disegno, sperimentando inoltre svariate tecniche pittoriche e grafiche.Nasce così la sua passione per la pittura ed in particolare per i colori ad olio, attraverso i quali l'artista riesce ad immortalare su di una tela bianca ed anonima tutta la gioia e la serenità della vita.Nel 2004, costretto a lasciare il suo paese per lavoro, prende una valigia e la riempie di colori, profumi e ricordi di quella spensierata fanciullezza trascorsa nella sua amata Puglia. Inizia così a riprodurre paesaggi "familiari", con colori caldi e vivaci messi in evidenza da contrasti forti e nette linee nere, promuovendo uno stile fresco ed innovativo da lui definito "CONTORNISMO METAFISICO". Con dovizia di particolari reinterpreta a suo modo la realtà, la inquadra, la geometrizza con segni sicuri e regole proprie; le varie parti si compenetrano e si completano a vicenda in un caleidoscopio di forme e colori. Elementi immancabili sono le nuvole, dalle forme morbide e sinuose, e l'alternarsi del giorno e della notte, sottolineato dagli onnipresenti sole e luna. Da autodidatta, scopre pian piano i segreti della tecnica ed in maniera decisa e consapevole resta lontano dal "condizionamento" delle teorie pittoriche impartite dalle varie scuole d'arte, cercando così di coltivare e perfezionare il proprio stile.Nel 2006 realizza la sua prima personale di pittura ove non perde occasione per confrontarsi con altri artisti. Inizia così a partecipare a numerosi eventi come estemporanee, art-fusion e collettive, riscuotendo consensi di critica e di pubblico. Attualmente collabora con gallerie d'arte rinomate ed affermate a livello nazionale ed europeo.Link di prenotazione al vernissage: https://forms.gle/jXnizEms1UnWVA1t7.