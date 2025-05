Trani Autism Friendly sviluppa la prima app in Italia su autismo e disabilità

Il cammino del Trani Autism Friendly prosegue aprendo orizzonti e possibilità, raccontando le sue attività e la sua storia, attraverso Trani Autism Friendly Plus+, l'app che permetterà di ottenere informazioni ed interazioni in tempo reale.Il protocollo istituzionale del Comune di Trani continua ad ampliare i propri orizzonti lavorando con Asl Bt e Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e lo stesso accade con i servizi che presto saranno erogati anche a persone con altre fragilità oltre alle persone autistiche, rendendo il Taf (Plus +) ancora più inclusivo e completando un lungo percorso di crescita fatta di studio ed esperienza, che ha visto procedere sullo stesso binario sia attività ludiche, formative e di intrattenimento, sia inserimenti lavorativi stabili.Tante infatti sono le storie di percorsi di lavoro andati a buon fine e che hanno regalato a diversi ragazzi il sogno di raggiungere l'obiettivo di un contratto a tempo indeterminato in solide realtà imprenditoriali del territorio.Ora si apre un ulteriore scenario utilizzando tecnologia all'avanguardia e di facile accessibilità con la realizzazione dell'app dedicata al Taf che sarà uno strumento importante per l'individuazione di percorsi, servizi, attività che andranno incontro alle esigenze delle persone autistiche e disabili.L'app Trani Autism Friendly Plus raggrupperà anche tutto il know how sviluppato in questi anni per permettere a chiunque di accedere alle attività e conoscere la storia del Taf" dichiara Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani e referente istituzionale del Taf, che aggiunge: "si potrà inoltre accedere a informazioni utili per pratiche, bandi, progetti che verranno costantemente aggiornati sia per i cittadini e le famiglie della città che per i turisti che sceglieranno Trani come meta di vacanza". Per le famiglie di Trani dunque, ma anche per tutti i tutti coloro che vorranno visitare la città, sarà semplicissimo conoscere e trovare le attività di ristorazione e commerciali Autism friendly, i prossimi eventi legati al Taf in programma, consultare le diverse informazioni sull'accessibilità della città di Trani.Questa è la storia del Trani Autism friendly che non smette mai di pensare a nuovi modi per sviluppare l'indipendenza dei ragazzi e di educare la cittadinanza all'accoglienza. A breve una conferenza stampa presenterà le funzioni dell'app in cui verranno esplicitati i contenuti tecnici.