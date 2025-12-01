Servizi sociali
Trani-Bisceglie, pubblicata la nuova "Carta dei Servizi Sociali"

La guida completa al Welfare: uno strumento essenziale per l'accesso ai servizi, dalla famiglia al contrasto alla povertà

Trani - lunedì 1 dicembre 2025
L' Ufficio di Piano per la Gestione Associata dei Servizi Socio Assistenziali, dirigente responsabile il dott. Alessandro Attolico, ha approvato la Carta dei Servizi , la mappa e la bussola cioè del sistema di welfare che non solo indica quali aiuti esistono, ma garantisce anche come e con quali standard di qualità questi aiuti verranno erogati, assicurando che la voce dei cittadini sia parte integrante del miglioramento continuo dei Servizi Sociali sia del Comune di Trani che del Comune di Bisceglie guidati dalle rispettive Assessore l'avv. Alessandra Rondinone e l' avv. Roberta Rigante.

La "Carta dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari" è il manuale programmatico dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, pubblicato per informare i residenti sulla rete completa di opportunità e prestazioni disponibili sul territorio. L'obiettivo primario del documento è costruire un welfare locale integrato, abbandonando una semplice ottica assistenzialistica per favorire percorsi personalizzati di sostegno, orientamento e inclusione sociale. La Carta struttura meticolosamente l'offerta in aree tematiche più importanti, coprendo essenzialmente i bisogni di minori e famiglie, le misure di contrasto alla povertà (incluse ADI e RED), e i servizi domiciliari per disabili e anziani. Inoltre, il testo definisce chiaramente i principi fondamentali di uguaglianza e partecipazione che ispirano l'erogazione delle prestazioni e stabilisce appositi meccanismi di tutela per garantire i diritti degli utenti. Vediamo alcuni passaggi importanti.

L'Importanza della Carta per il Cittadino
La Carta dei Servizi è fondamentale perché offre la conoscenza completa e aggiornata degli interventi e delle prestazioni attive sul territorio, garantendo a tutti l'accesso e la piena fruibilità dei servizi presenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie. L'obiettivo principale è informare sulla rete di opportunità, illustrando tutti i servizi sociali e socio-sanitari, specificando destinatari, modalità di accesso e funzionamento. Questa Carta è l'espressione di un nuovo approccio alle politiche sociali: il sistema di welfare locale smette di essere un luogo di semplice erogazione economica assistenzialistica, e diventa un "costruttore" di un modello integrato di sostegno, orientamento e affiancamento. Inoltre, la Carta si impegna a:
Rendere consapevoli i cittadini dei loro diritti, esplicitando i parametri di qualità per ogni servizio.
Garantire che le vostre aspettative e i livelli essenziali di prestazione siano soddisfatti.
Promuovere la cittadinanza attiva, stimolando la partecipazione e il coinvolgimento nella progettazione e valutazione dei servizi.

Nell'erogazione dei servizi, l'Ambito Territoriale Sociale si ispira a principi fondamentali che tutelano ogni cittadino:
1. Eguaglianza: I servizi sono erogati a tutti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione o opinione politica.
2. Imparzialità: L'erogazione è improntata a criteri di obiettività e neutralità.
3. Continuità: I servizi pubblici devono essere erogati in maniera regolare.
4. Rispetto e Privacy: Ogni assistito è trattato con cortesia e attenzione, nel rispetto della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza.

Un Mosaico di Servizi per Ogni Esigenza
La Carta è uno strumento di rapida consultazione che descrive finalità e modalità di accesso, suddivise per ambiti di intervento:
1. Area Welfare d'Accesso (Il primo contatto). Questa area include il Segretariato Sociale e la P.U.A. - Porta Unica d'Accesso. Questi sportelli sono essenziali e rivolti a tutti i cittadini. La loro funzione è quella di accoglienza, ascolto, analisi della domanda, informazione sull'offerta di servizi e orientamento verso il Servizio Sociale Professionale o altri servizi competenti.

2. Area Minori e Famiglia.
Questa sezione è dedicata a sostenere i nuclei familiari e i minori, offrendo:
• Il Centro Servizi famiglie (Family Lab), un presidio permanente di informazione e orientamento con interventi a sostegno della genitorialità, offrendo supporto psicologico, educativo e orientamento legale.
• Servizi di Affido e Adozione, volti a supportare e accompagnare coppie e minori in queste fasi delicate.
• L'A.D.E. (Assistenza Educativa Domiciliare), che interviene a domicilio per favorire la permanenza dei minori in situazioni di disagio socio-relazionale.
• Il Programma P.I.P.P.I., specificamente mirato alle famiglie "negligenti" per aumentare la sicurezza dei bambini e prevenire l'istituzionalizzazione.
Buoni servizio per l'accesso a nidi, micronidi, e servizi socio-educativi per minori (0-17 anni).

3. Area Contrasto alla Povertà.
Per affrontare le situazioni di emergenza e bisogno economico, l'Ambito ha attivato:
• Il Pronto Intervento Sociale (PIS), attivo 24 ore su 24 per le emergenze sociali, rivolto ad adulti, nuclei familiari in grave emarginazione, anziani e persone senza dimora.
• L'erogazione di Contributi economici straordinari per chi è in grave disagio e privo di risorse sufficienti.
• Gestione delle misure nazionali e regionali come l'Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto Formazione Lavoro (SFL) e il Reddito di Dignità (RED).

4. Area Disabili e Anziani
Questa area garantisce la permanenza nel proprio ambiente di vita attraverso servizi a domicilio:
S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare) e A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), che erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie integrate per persone parzialmente o non autosufficienti. Per questi servizi è prevista una compartecipazione economica modulata sull'ISEE del richiedente, con gratuità sotto i 7.500 euro annui.
• Il servizio Trani Autism Friendly Plus, un progetto che garantisce accoglienza, accessibilità e supporto a tutte le forme di disabilità, attraverso anche un'applicazione mobile dedicata.
• I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.), volti a sostenere l'autodeterminazione delle persone adulte con disabilità grave, affinché passino da "oggetto di cura" a "soggetto attivo".

5. Sostegno alle Donne in Difficoltà
Il Centro Antiviolenza e Antistalking "SAVE" offre prevenzione e sostegno legale e psicologico alle donne vittime di violenza, garantendo segretezza e anonimato. Il Centro offre anche accoglienza temporanea in casa rifugio per la messa in protezione.

Meccanismi di Tutela
La Carta dei Servizi non è solo un elenco di prestazioni, ma include meccanismi di tutela. Se i cittadini dovessero ritenere di essere lesi nei loro diritti, o se non sono rispettati gli standard di qualità garantiti, si ha il diritto di presentare reclami e osservazioni. Le segnalazioni ed i suggerimenti sono strumenti utili per l'Ambito Territoriale al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi. L'Ambito si impegna infatti a monitorare la qualità attraverso l'uso di questionari periodici per acquisire dati sul livello di qualità percepita.
Comune di Trani - Carta dei Servizi 2025 - DeterminaDocumento PDFComune di Trani - Carta dei Servizi 2025Documento PDF
  • Comune di Trani
