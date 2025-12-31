Edoardo Bennato
Edoardo Bennato
Attualità

Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici

Ordinanza del Sindaco in vigore dalle 19:00: via anche tavolini e fioriere da Piazza Quercia. Previste multe fino a 5.000 euro per chi viola le regole di sicurezza

Trani - mercoledì 31 dicembre 2025
Trani si blinda per garantire un Capodanno di festa e sicurezza. In vista dell'atteso concerto di Edoardo Bennato in Piazza Quercia, che richiamerà migliaia di persone la notte del 31 dicembre, il Sindaco Amedeo Bottaro ha firmato l'ordinanza n. 49 (ALLEGATA e che annulla e sostituisce la precedente n. 48) contenente misure urgenti di safety e ordine pubblico. L'obiettivo è prevenire rischi per l'incolumità pubblica, evitando che bottiglie e lattine possano trasformarsi in pericoli o armi improprie, e garantendo vie di fuga libere da ostacoli.
CAPODANNO a TRANI Zone allertante
CAPODANNO a TRANI Zone allertante
CAPODANNO a TRANI Zone allertante
CAPODANNO a TRANI Zone allertante
Stop a Vetro, Lattine e Superalcolici. Divieto di fiamme libere.
Le restrizioni entreranno in vigore dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026 in quella che viene definita "Area Arancione" (che comprende il perimetro di sicurezza dell'evento e le zone limitrofe). In questa fascia oraria è disposto il divieto assoluto:
  1. Di vendita per asporto (anche dai distributori automatici) di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.
  2. Di vendita per asporto e somministrazione di superalcolici.
  3. Di introdurre e consumare nell'area dell'evento bevande in vetro o lattina, anche se acquistate altrove o portate da casa.
  4. Divieto di fiamme libere in area rossa
La somministrazione è consentita esclusivamente all'interno dei locali o nelle strutture esterne (dehors) purché siano completamente chiuse.

Zona Rossa e zona arancione
  1. Area Rossa è l'area compresa tra Piazza Teatro, Via Rossini, Via San Giorgio, Via Statuti Marittimi e Piazza Plebiscito
  2. Area Arancione è l'area compresa tra Via Mario Pagano, Via Zanardelli e Via Cavour
Via tavoli e sedie da Piazza Quercia
Giro di vite anche per gli arredi urbani e privati. All'interno del perimetro di sicurezza di Piazza Quercia, a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre, scatta l'obbligo di rimozione totale di:
Tavoli, sedie e ombrelloni posti su aree pubbliche o private all'aperto (sono esenti solo quelli in strutture debitamente chiuse).
Fioriere, arredi mobili e qualsiasi oggetto che possa intralciare o essere utilizzato in modo improprio.
Inoltre, l'AMIU provvederà a svuotare e sigillare i cestini portarifiuti nell'area del concerto per evitare accumuli pericolosi.

Le Sanzioni
L'Amministrazione non tollererà infrazioni. L'inosservanza dei divieti comporterà sanzioni amministrative pesanti, che variano da 500 a 5.000 euro. Per chi non rimuoverà gli arredi, scatterà la rimozione d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Di seguito l'estratto dispositivo dell' Ordinanza:
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
Agli esercenti dell' AREA ARANCIONE, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore

19:00 del giorno 31 Dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 del giorno 01 Gennaio 2026:
  1. A. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande acoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;
  2. B. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza;
  3. C. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento;
  4. D. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata;
  5. E. E' FATTO OBBLIGO, ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza indicato quale AREA ARANCIONE, fermo restando i divieti imposti nel successivo punto (F.), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate. Per le stesse motivazioni si dispone altresì:
  6. F. LA RIMOZIONE nelle aree interne al perimetro di sicurezza, di PIAZZA QUERCIA, di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture NON debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 20:00 del 31 Dicembre c.a., nonché a cura di AMIU Spa, la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.
Comune di Trani - Ordinanza Capodanno 2025Documento PDF
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista La decisione, sofferta ma inevitabile, è maturata nelle ultime ore
Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica Eventi e cultura Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica Il cartellone “Le Vie del Natale” chiude il 2025 e apre il 2026 con grandi eventi. Spazio anche all’Orchestra di Matera e all’omaggio a Battisti
Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno Eventi e cultura Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno Teatro per i più piccoli in Biblioteca e festa serale in Piazza Quercia
"Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace Eventi e cultura "Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace Intervista a Daniele Ciliento: «La nostra città ambasciatrice di dialogo interreligioso». Il video a cura di Marina Laurora
Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale" Eventi e cultura Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale" Dai mercatini mattutini alla parata delle bande in Villa, fino alla magia di "Aba Illusionist" e alla sacralità del Presepe Vivente
"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza Eventi e cultura "Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza Via Beltrani, Via Zanardelli e Piazza della Repubblica protagoniste di una serata che unisce fede, jazz d'autore e spettacolo pop
A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio Eventi e cultura A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio Sabato 27 dicembre quarto appuntamento della rassegna "Christmas Party". Un viaggio tra classici riarrangiati e convivialità con degustazione finale
Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico Si accendono oggi, 26 dicembre, le luci sulla ventesima edizione del Presepe Vivente di Trani a cura di Xiao Yan
Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
31 dicembre 2025 Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
1
Trani, il sottovia della vergogna: discarica a cielo aperto sotto la 16bis, a due passi dall’isola ecologica
30 dicembre 2025 Trani, il sottovia della vergogna: discarica a cielo aperto sotto la 16bis, a due passi dall’isola ecologica
Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista
30 dicembre 2025 Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista
Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata "
30 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata"
Trani, Piazza Plebiscito ritrova la sua voce: dopo 13 anni la fontana torna a zampillare
30 dicembre 2025 Trani, Piazza Plebiscito ritrova la sua voce: dopo 13 anni la fontana torna a zampillare
Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio
30 dicembre 2025 Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio
Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione
30 dicembre 2025 Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione
«Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
30 dicembre 2025 «Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
30 dicembre 2025 Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
30 dicembre 2025 Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.