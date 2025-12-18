Capodanno a Trani
Trani, Capodanno con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" in area Piazza Quercia

Misure di sicurezza: stop all'asporto in vetro dalle 19:00 e rimozione dei dehors aperti dalle 20:00. Per i trasgressori multe fino a 5.000 euro

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 9.48
Trani si blinda per garantire un Capodanno di festa e sicurezza. In vista dell'atteso concerto di Edoardo Bennato in Piazza Quercia, che richiamerà migliaia di persone la notte del 31 dicembre, il Sindaco Amedeo Bottaro ha firmato l'ordinanza n. 49 (ALLEGATA e che annulla e sostituisce la precedente n. 48) contenente misure urgenti di safety e ordine pubblico. L'obiettivo è prevenire rischi per l'incolumità pubblica, evitando che bottiglie e lattine possano trasformarsi in pericoli o armi improprie, e garantendo vie di fuga libere da ostacoli.

Stop a Vetro, Lattine e Superalcolici
Le restrizioni entreranno in vigore dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026 in quella che viene definita "Area Arancione" (che comprende il perimetro di sicurezza dell'evento e le zone limitrofe). In questa fascia oraria è disposto il divieto assoluto:
  • Di vendita per asporto (anche dai distributori automatici) di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.
  • Di vendita per asporto e somministrazione di superalcolici.
  • Di introdurre e consumare nell'area dell'evento bevande in vetro o lattina, anche se acquistate altrove o portate da casa.
La somministrazione è consentita esclusivamente all'interno dei locali o nelle strutture esterne (dehors) purché siano completamente chiuse.

Via tavoli e sedie da Piazza Quercia
Giro di vite anche per gli arredi urbani e privati. All'interno del perimetro di sicurezza di Piazza Quercia, a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre, scatta l'obbligo di rimozione totale di:
  • Tavoli, sedie e ombrelloni posti su aree pubbliche o private all'aperto (sono esenti solo quelli in strutture debitamente chiuse).
  • Fioriere, arredi mobili e qualsiasi oggetto che possa intralciare o essere utilizzato in modo improprio.
Inoltre, l'AMIU provvederà a svuotare e sigillare i cestini portarifiuti nell'area del concerto per evitare accumuli pericolosi.

Le Sanzioni
L'Amministrazione non tollererà infrazioni. L'inosservanza dei divieti comporterà sanzioni amministrative pesanti, che variano da 500 a 5.000 euro. Per chi non rimuoverà gli arredi, scatterà la rimozione d'ufficio con spese a carico degli inadempienti. Di seguito l'estratto dispositivo dell' Ordinanza:

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
Agli esercenti dell' AREA ARANCIONE, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai
gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore
19:00 del giorno 31 Dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 del giorno 01 Gennaio 2026:

  • A. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande acoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;
  • B. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza;
  • C. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento;
  • D. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata;
  • E. E' FATTO OBBLIGO, ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza indicato quale AREA ARANCIONE, fermo restando i divieti imposti nel successivo punto (F.), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate;

Per le stesse motivazioni si dispone altresì:

  • F. LA RIMOZIONE nelle aree interne al perimetro di sicurezza, di PIAZZA QUERCIA, di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture NON debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 20:00 del 31 Dicembre c.a., nonché a cura di AMIU Spa, la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.
