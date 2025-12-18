Trani, Capodanno con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" in area Piazza Quercia

Di vendita per asporto (anche dai distributori automatici) di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine .

Agli esercenti dell' AREA ARANCIONE, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai

gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore

19:00 del giorno 31 Dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 del giorno 01 Gennaio 2026: A. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande acoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;

B. DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza;

C. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento;

D. DIVIETO ASSOLUTO a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata;

E. E' FATTO OBBLIGO, ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza indicato quale AREA ARANCIONE, fermo restando i divieti imposti nel successivo punto (F.), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate; Per le stesse motivazioni si dispone altresì: F. LA RIMOZIONE nelle aree interne al perimetro di sicurezza, di PIAZZA QUERCIA, di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture NON debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 20:00 del 31 Dicembre c.a., nonché a cura di AMIU Spa, la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.

Trani si blinda per garantire un Capodanno di festa e sicurezza. In vista dell'atteso concerto diin Piazza Quercia, che richiamerà migliaia di persone la notte del 31 dicembre, il Sindaco Amedeo Bottaro ha firmato l'ordinanza n. 49 (ALLEGATA e) contenente misure urgenti di safety e ordine pubblico. L'obiettivo è prevenire rischi per l'incolumità pubblica, evitando che bottiglie e lattine possano trasformarsi in pericoli o armi improprie, e garantendo vie di fuga libere da ostacoli.Le restrizioni entreranno in vigore dallein quella che viene definita "Area Arancione" (che comprende il perimetro di sicurezza dell'evento e le zone limitrofe). In questa fascia oraria è disposto ilLa somministrazione è consentita esclusivamente all'interno dei locali o nelle strutture esterne (dehors) purché siano completamente chiuse.Giro di vite anche per gli arredi urbani e privati. All'interno del perimetro di sicurezza di, a partire dalle, scatta l'obbligo didi:Inoltre, l'AMIU provvederà a svuotare enell'area del concerto per evitare accumuli pericolosi.L'Amministrazione non tollererà infrazioni. L'inosservanza dei divieti comporterà sanzioni amministrative pesanti, che variano da. Per chi non rimuoverà gli arredi, scatterà la rimozione d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.