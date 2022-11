Trani Capoluogo di Provincia più Riciclone della Puglia, Giordano: "Merito di Amiu e cittadini"

"Nella XIV edizione è Trani (76,5%) il Capoluogo di Provincia più Riciclone, a seguire è stabile Barletta (69,3%). Resta per poco sotto la soglia del 65% la città di Lecce, che si ferma al 64,3 % di raccolta differenziata. Andria invece resta ferma al 60% e Brindisi è fissa a 47,6%. Bari perde ancora percentuali calando al 38,3%, mentre Foggia recupera qualcosa arrivando al 28,2%. Taranto chiude la classifica con il 25%".

"La certificazione di Legambiente Puglia riferita alla raccolta differenziata nell'anno 2021 - dichiara il sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro - è un'attestazione per la quale intendo ringraziare la cittadinanza dell'impegno collettivo che ha portato Trani a diventare il primo comune capoluogo dell'intera Regione e porsi come modello per la Puglia. Siamo felicissimi del traguardo e siamo consapevoli che l'impegno deve proseguire per il raggiungimento di nuovi e ambiziosi traguardi. Riconosco ad AMIU Trani la capacità di essersi dimostrata un motore decisivo di questo cambiamento e voglio in tal senso sottolineare l'impegno profuso dai professionisti che si sono succediti nel ruolo di Amministratore Unico: l'Ingegner Gaetano Nacci e l'attuale Amministratore Ingegner Ambrogio Giordano".

"L'affermazione di Trani come comune capoluogo riciclone – afferma l'Amministratore Unico di AMIU Trani Ingegnere Ambrogio Giordano - è la conferma di uno sforzo straordinario e di un'azienda che negli ultimi anni ha saputo innovarsi dal punto di vista organizzativo e operativo. I cittadini hanno fatto da subito la loro parte accogliendo il cambiamento e recependo le indicazioni in materia di differenziazione dei rifiuti. Intendo ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori di AMIU S.p.A. che hanno saputo interpretare al meglio il ruolo affidato all'Azienda grazie alla quale Trani può sempre più ambire a diventare una città più pulita e moderna".

Legambiente Puglia ha presentato lunedì 28 novembre 2022, a Bari presso la Fiera del Levante, la XIV edizione di Comuni Ricicloni 2022 nel corso della quale sono stati illustrati i dati relativi alla raccolta differenziata in Puglia nell'anno 2021. Di seguito il testo pubblicato sul dossier annuale di Legambiente Puglia.