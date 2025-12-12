Trani - Albero di Natale in allestimento
Trani - Albero di Natale in allestimento
Attualità

Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale

Allestimento in corso da stamani sul Porto di Trani

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 14.00
"Meglio tardi che mai" recita un vecchio adagio e da stasera il classico Albero di Natale sarà in bella mostra sul Porto di Trani. Fra poche ore, completato l'allestimento in corso ed in concomitanza dell'accensione della illuminazione pubblica, quindi niente cerimonie, le luci si accenderanno per la gioia dei più piccoli e perchè no anche dei più grandi.

A seguire saranno installate le luminarie in Villa Comunale, via San Giorgio e via Mario Pagano ed altre programmate fino ad arrivare in Piazza Libertà dove è in corso invece l'allestimento del Presepe che verrà ufficialmente inaugurato martedì 23 dicembre alle ore 19:00: "L'Amministrazione Comunale è consapevole del ritardo - ci viene riferito da fonti interne - gli altri anni tutto era stato predisposto per i giorni che avevano preceduto la Festa dell'Immacolata, ma quest'anno a causa del meteo avverso del 04 dicembre, data in cui erano state programmate e prime installazioni , ha fatto saltare tutta la programmazione."
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani" Associazioni In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani" "Un  albero di Natale non è una soluzione, ma un segnale"
Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste Iniziative e promozioni Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste Successo per artigianato e vintage: i giovani riscoprono la tradizione. Prossime date il 13, 14 e 21 dicembre
Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani" Politica Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani" Occasione persa per l'Immacolata. Senza l'iniziativa dei privati resterebbe il vuoto
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento Vita di città S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento La protesta dei commercianti di via San Giorgio e da tante aree della Città. Il Comune: «Da domani si monteranno luci e installazioni».
A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale" Associazioni A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale" L'associazione "Delfino Blu" chiama a raccolta gli artisti del presepe. Consegna opere 18-19 dicembre, mostra a San Luigi dal 20
"Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre Eventi e cultura "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre A Palazzo Beltrani, in Piazza Gradenico ed i Villa Comunale
Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Eventi e cultura Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Domenica 7 dicembre il debutto con la nuova denominazione dopo oltre 35 anni, sotto la direzione del M° Di Puppo
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi entro il 12 dicembre e fino a esaurimento dei posti disponibili
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche
12 dicembre 2025 La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche
Crisi Politica a Trani, l'intervento del prof.Giuseppe De Simone
12 dicembre 2025 Crisi Politica a Trani, l'intervento del prof.Giuseppe De Simone
In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani "
12 dicembre 2025 In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani"
Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
12 dicembre 2025 Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità
12 dicembre 2025 Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità
Arriva la "Luce della Pace da Betlemme ": sabato a Trani l'accoglienza degli scout
12 dicembre 2025 Arriva la "Luce della Pace da Betlemme": sabato a Trani l'accoglienza degli scout
7
Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
12 dicembre 2025 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
Un classico è per sempre: da domani in Biblioteca un ciclo di "lezioni letterarie "
12 dicembre 2025 Un classico è per sempre: da domani in Biblioteca un ciclo di "lezioni letterarie"
Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
12 dicembre 2025 Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
Camilla Rita Stella convocata agli Academy Games 2025 con la selezione U15 Puglia
12 dicembre 2025 Camilla Rita Stella convocata agli Academy Games 2025 con la selezione U15 Puglia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.