Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale

"Meglio tardi che mai" recita un vecchio adagio e da stasera il classicosarà in bella mostra sul Porto di Trani. Fra poche ore, completato l'allestimento in corso ed in concomitanza dell'accensione della illuminazione pubblica, quindi niente cerimonie, le luci si accenderanno per la gioia dei più piccoli e perchè no anche dei più grandi.A seguire saranno installate le luminarie in Villa Comunale, via San Giorgio e via Mario Pagano ed altre programmate fino ad arrivare in Piazza Libertà dove è in corso invece l'allestimento del Presepe che verrà ufficialmente inaugurato martedì 23 dicembre alle ore 19:00: "L'Amministrazione Comunale è consapevole del ritardo - ci viene riferito da fonti interne - gli altri anni tutto era stato predisposto per i giorni che avevano preceduto la Festa dell'Immacolata, ma quest'anno a causa del meteo avverso del 04 dicembre, data in cui erano state programmate e prime installazioni , ha fatto saltare tutta la programmazione."