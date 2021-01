Trani e Lino Banfi: film e orecchiette in diretta su Rai 1

Ancora Trani in tv, e questa volta a ricordare i tempi andati è il grande Lino Banfi: l'altro pomeriggio nel corso della trasmissione di Rai Uno "Oggi è un altro giorno", l'attore canosino/andriese raccontando della sua carriera ha rimembrato i film che negli anni '70 ha girato a Trani fra professoresse seducenti ed alunne ripetenti: Banfi all'epoca era un ospite quasi fisso in città, protagonista di pellicole della commedia sexy italiana ani '70/80 ultimamente molto rivalutate, con Gloria Guida, Dagmar Lassander, Lilli Carati.Poi ha salutato in diretta con affetto il regista Sergio Martino, firma di tanti film dell'epoca, che tra l'altro sposò la bellissima attrice tranese Wandisa Guida.Nel simpatico siparietto preparato dalla conduttrice Serena Bortone c'è stato anche il collegamento con Trani con la sua "fan n.1", la signora Grazia Mastrapasqua "contenta orgogliosa e onorata", che ha preparato per lui in diretta le famose orecchiette con le cime di rape."Acciughina o no", certo che si: Lino e Grazia hanno discettato sulle orecchiette e sull'olio Evo, con Nonno Libero che ha proposto un "Medio Evo" che vada bene per tutti i piatti.