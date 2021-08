Trani Festival del Cinema e del mare: oggi l'omaggio a Pietro Bartolo, il medico dell'isola di Lampedusa

Oggi ultimo giorno il "Trani Festival del Cinema e del Mare": l'evento è organizzato dell'Associazione tranese InsightPR, partner di SoleMarEventi, in collaborazione con il Comune di Trani e con National Geographic. SoleMarEventi, è l'associazione culturale siciliana che ha organizzato il Marettimo Italian Film Fest, con il patrocinio del MiBAC, della Regione Sicilia e del Comune di Favignana, con la direzione artistica di Pupi Avati.Per la prima volta la Città di Trani gode della collaborazione di National Geographic A partire da ieri a Palazzo Beltrani sono in corso le proiezioni dei documentari realizzati da Giovanni Chimienti, biologo marino ed Explorer di National Geographic ; la roiezione dei film "Burraco Fatale" di Giuliana Gamba, vincitrice del premio per la migliore regia al Festival di Marettimo, e di "Nour" di Maurizio Zaccaro, interpretato da Sergio Castellitto, film ispirato ad una storia vera di migranti vissuta da Pietro Bartolo, medico dell'isola di Lampedusa.La prima edizione del "Trani Festival del Cinema e del Mare " di Trani si candida a diventare un appuntamento annuale, con un programma sempre più ricco di eventi e con la partecipazione dei più rinomati volti del cinema, in un dialogo tra diverse realtà e culture italiane (Marettimo, Alghero, Ortigia e Trani), spagnole (Palma di Maiorca, Formentera e Minorca), maltesi (La Valletta) e montenegrine (Bar). L'evento sarà veicolo di promozione e di marketing territoriale, nonché occasione per educare al significato e valore del festival: la sensibilizzazione alla salvaguardia e sostenibilità dell'ambiente.L'iniziativa ha potuto contare sulla fiducia di grandi brand nazionali ed internazionali quali MiBAC, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, WWF, FAO, Friend of the Sea.Il programma di oggi.Ore 18.30Presentazione del Festival e degli ospiti, a cura di Luisa Colonna, presidente dell'associazione tranese InsightPRProiezione del Documentario: "Oceani tesori da Salvare "(Proprietà National Geographic)Presentazione dell'Explorer Giovanni Chimienti e suo interventoProiezione del documentario: "Il tesoro nascosto delle isole Tremiti"Intervista all'Explorer Giovanni Chimienti e sul tema del corallo nero.Ore 21:00Presentazione del Festival, intervento della giornalista Bruna Magi e del suo Libro "Visto si Stampi"Proiezione del film "Nour "interpretato da Sergio Castellitto, su una storia vera di migranti vissuta da Pietro Bartolo, il medico dell'isola di Lampedusa collegamento via Skype con il regista Maurizio Zaccaro e intervento di Pietro Bartolo.Consegna omaggio a Bruna Magi da parte di Angelo Lucarella (ospite della serata)Omaggio a Pietro Bartolo da parte dell'attore Pierluigi Corallo.Saluti e ringraziamenti finali.