Trani in festa per San Nicola Pellegrino

Anche quest'anno si rinnovano i festeggiamenti in onore di San Nicola pellegrino, patrono della città di Trani e della intera Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.In serata, alle ore 20.30, presso la Basilica Cattedrale, sarà celebrato il Pio Transito, un momento di preghiera in cui si ricorda il passaggio dalla vita terrena a quella eterna del giovane pellegrino.Nella giornata di domani 2 giugno, festa liturgica del santo, ci saranno due celebrazioni eucaristiche: al mattino, ore 11 presieduta dal rettore con. Mauro Sarni, e in serata, alle ore 19.30, presieduta dall'Arcivescovo D'Ascenzo.