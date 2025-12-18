Trani, la musica accende Piazza Scolanova: torna stasera il "Pianoforte Libero"

Da questa sera, il cuore del centro storico di Trani torna a battere a ritmo di musica. L'Amministrazione Comunale inaugura oggi,, l'installazione dellanella suggestiva cornice di Piazza Scolanova. Fino al 7 gennaio 2026, la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove chiunque – cittadini, turisti, artisti professionisti o amatori – potrà sedersi e suonare, regalando note alla città.Il taglio del nastro di questa sera sarà impreziosito da un omaggio musicale di alto livello: i talenti tranesi(pianoforte) e(viola) eseguiranno brani di Debussy e Chopin, dando il via ufficiale alle festività in musica. L'iniziativa, coordinata dall'Assessora, vuole essere molto più di un intrattenimento: "È un gesto di cura verso il bene comune e verso i nostri giovani", spiega l'Assessora. "Offriamo uno spazio libero dove promuovere cultura, inclusione e pace". L'invito è aperto a tutta la cittadinanza per venire ad ascoltare, ma soprattutto venire a suonare.