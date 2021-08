Trani (non solo mare) ritorna in onda su Rai1

Un viaggio tra storia, folclore, tradizioni secolari e, naturalmente, uno splendido mare. Le telecamere di Linea Blu sono ritornate in Puglia per promuovere un territorio, quello della terra di Bari, ricco di storia oltre che per la bellezza del suo paesaggio costiero. Da Bari a Polignano fino ad approdare a Trani con l'inviato Fabio Gallo.Porto, Cattedrale, centro storico ma anche cultura: perché Trani è da vent'anni nota anche per suoi "Dialoghi", in programma il prossimo settembre e che quest'anno verteranno sulla "Sostenibilità". Un festival che grazie al suo direttore artistico Rossana Gaeta, intervistata dal conduttore, è riuscito a farsi strada nel panorama culturale nazionale divenendo un appuntamento fisso della storia di questa città tanto da meritare la gigantesca vetrina sulla Rai.