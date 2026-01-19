Pizza
Pizza
Attualità

Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini

Un laboratorio gratuito dedicato alla tradizione gastronomica per i piccoli dai 6 ai 10 anni. Appuntamento oggi pomeriggio in via Caposele

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 8.02
Mani in pasta, creatività e la scoperta di uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. Sono questi gli ingredienti di "Tradizione in Cucina: Speciale Pizza", la nuova iniziativa promossa dalla Città di Trani all'interno delle attività del Family Lab.

L'evento, pensato su misura per i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, si propone come un momento ludico ed educativo insieme. La pizza, infatti, non è solo un alimento, ma diventa uno strumento per stimolare la manualità, la fantasia e la socializzazione dei più piccoli, in un contesto protetto e divertente.

Il laboratorio si terrà oggi alle ore 17:30 presso la sede del Family Lab. I piccoli partecipanti avranno l'occasione di trasformarsi in "pizzaioli per un giorno", scoprendo i segreti dell'impasto e vivendo un'esperienza sensoriale diretta con le materie prime.

Come partecipare L'iniziativa rientra nel ricco calendario di offerte del Family Lab, il centro servizi per le famiglie della città. Un aspetto fondamentale è l'accessibilità: la partecipazione a tutte le iniziative è infatti completamente gratuita. Tuttavia, per garantire la qualità del laboratorio e la sicurezza dei partecipanti, è obbligatoria l'iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per verificare la disponibilità last-minute o per richiedere informazioni sulle prossime attività in calendario, le famiglie interessate possono contattare direttamente la struttura:
  • Tel: 0883 011094
  • Email: familylabtrani@libero.it
  • Family Lab Trani – Via Caposele, n. 60
    tl@
    Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini
    Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini © credits
    • Comune di Trani
    Altri contenuti a tema
    2 Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè Politica Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè Esportiamo eccellenze femminili a Bari, ma teniamo stretti i vecchi schemi a casa: ecco l'identikit del nuovo Sindaco che fa tremare i soliti noti
    Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio Trani: Istruzioni per l'uso Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio Per ottenere il documento bisognerà prenotarsi sul portale "Prenotazioni CIE". Una misura per gestire meglio i flussi agli sportelli
    18 "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli" Politica "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli" Il "Mea Culpa" del Sindaco Bottaro: "Siamo arrivati tardi, chiedo scusa alla città"
    27 Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti Si è spento a 82 anni lo storico esercente, dopo la pensione non si era fermato: per 5 anni ha curato a sue spese il verde di Via Pozzo Piano
    Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta L’asfalto “a doppia velocità” è solo preliminare, Ferrante: «Procederemo con messa in sicurezza»
    Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve» Cronaca Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve» «Dopo il no alla messa in sicurezza per impatto visivo, raggiunto l'accordo per la sostituzione: lavori previsti proprio in queste settimane»
    Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Cronaca Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Pronto intervento di AMIU e dell'Assessore Di Lernia per ripulire la facciata.È il secondo caso in poche settimane dopo l'episodio in Villa Comunale
    Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora Vita di città Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora Unità di strada attive ogni sera e dormitorio aperto fino al mattino
    Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
    19 gennaio 2026 Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
    L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
    19 gennaio 2026 L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
    Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
    19 gennaio 2026 Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
    Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella " di Helga Schneider
    19 gennaio 2026 Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider
    51
    Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
    18 gennaio 2026 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
    La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
    18 gennaio 2026 La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
    Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
    18 gennaio 2026 Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
    2
    Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
    18 gennaio 2026 Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
    Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
    18 gennaio 2026 Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
    Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento»
    18 gennaio 2026 Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento»
    © 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
    TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.