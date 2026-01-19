Attualità
Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini
Un laboratorio gratuito dedicato alla tradizione gastronomica per i piccoli dai 6 ai 10 anni. Appuntamento oggi pomeriggio in via Caposele
Trani - lunedì 19 gennaio 2026 8.02
Mani in pasta, creatività e la scoperta di uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. Sono questi gli ingredienti di "Tradizione in Cucina: Speciale Pizza", la nuova iniziativa promossa dalla Città di Trani all'interno delle attività del Family Lab.
L'evento, pensato su misura per i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, si propone come un momento ludico ed educativo insieme. La pizza, infatti, non è solo un alimento, ma diventa uno strumento per stimolare la manualità, la fantasia e la socializzazione dei più piccoli, in un contesto protetto e divertente.
Il laboratorio si terrà oggi alle ore 17:30 presso la sede del Family Lab. I piccoli partecipanti avranno l'occasione di trasformarsi in "pizzaioli per un giorno", scoprendo i segreti dell'impasto e vivendo un'esperienza sensoriale diretta con le materie prime.
Come partecipare L'iniziativa rientra nel ricco calendario di offerte del Family Lab, il centro servizi per le famiglie della città. Un aspetto fondamentale è l'accessibilità: la partecipazione a tutte le iniziative è infatti completamente gratuita. Tuttavia, per garantire la qualità del laboratorio e la sicurezza dei partecipanti, è obbligatoria l'iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per verificare la disponibilità last-minute o per richiedere informazioni sulle prossime attività in calendario, le famiglie interessate possono contattare direttamente la struttura:
- Tel: 0883 011094
- Email: familylabtrani@libero.it
- Family Lab Trani – Via Caposele, n. 60