Trani si accende per il Natale con le luminarie artistiche

Con la terza domenica d'avvento, Trani è tornata ad illuminarsi con l'accensione delle luminarie artistiche nelle principali vie del centro. Dal corso principale fino all'area portuale, la città è un tripudio di colori e luci che rendono suggestivo l'arredo urbano. Novità di quest'anno la suggestiva installazione del trenino in Piazza della Repubblica che porta grandi e piccini come catapulti nel fatato villaggio di Babbo Natale.In città si respira aria natalizia e così in questo sabato sera, prima del coprifuoco delle ore 22, molta gente si è riversata in strada per acquistare i regali o semplicemente per una passeggiata. Mai come quest'anno le luminarie assumono un significato ancor più importante: le luci e i colori fanno dimenticare per un momento le immagini di una Trani deserta e spenta come quella del primo lockdown e accendono la speranza per un avvenire migliore.