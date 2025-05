Trani si prepara a celebrare, il prossimo 02 giugno, il 79° Anniversario della Repubblica Italiana

Trani si prepara a vivere una giornata di grande significato e orgoglio nazionale. Domenica 2 giugno 2025, la città sarà il cuore delle celebrazioni per il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 in Piazza Quercia, una cornice suggestiva che farà da sfondo a un evento denso di emozioni e valori civili. La Festa della Repubblica, istituita per commemorare il referendum del 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato dopo la fine della monarchia e la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un pilastro fondamentale della nostra identità nazionale. È un momento per riflettere sui valori di democrazia, libertà, giustizia sociale e unità che hanno animato i padri costituenti e che continuano a guidare il cammino della Nazione."Le celebrazioni tranesi rivestiranno un'importanza ancora maggiore quest'anno - ha detto il Sindaco- in quanto la cerimonia includerà un momento solenne e toccante: la consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI). Questi prestigiosi riconoscimenti, conferiti dal Presidente della Repubblica, sono destinati a cittadini che si sono distinti per particolari benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, della pubblica attività, delle attività sociali, filantropiche e umanitarie, o per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Sono orgoglioso che la consegna delle OMRI a diversi cittadini residenti nel territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) avvenga a Trani, questo renderà la giornata non solo un'occasione di memoria storica per tutta la città, ma anche un momento di celebrazione concreta dell'impegno e della dedizione di individui che, con il loro operato, contribuiscono quotidianamente al benessere e al prestigio della comunità. Sarà un'opportunità - ha concluso il Primo Cittadino - per l'intera cittadinanza di Trani e dei comuni limitrofi di esprimere gratitudine e ammirazione verso coloro che incarnano i più alti ideali di servizio pubblico e solidarietà"."Invito la cittadinanza a partecipare numerosa - ha detto l'Assessora- per rendere omaggio alla nostra Repubblica e ai suoi valori fondanti, e per applaudire i concittadini che saranno insigniti di questo alto riconoscimento. La Festa della Repubblica a Trani sarà un'occasione per riaffermare l'unità nazionale e per guardare al futuro con fiducia, nel solco dei principi democratici e civili che ci guidano da 79 anni".