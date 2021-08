Trani t'incanta, il 19 e il 20 agosto in scena il musical Daydreams

L'Associazione "A Million Dreams", è nata il 24/10/2019 e fondata da 4 giovani ragazzi: Rossella Scaringi, Saverio Verzicco, Vincenzo Simone Caffarella e Felice Nenna, accomunati dal desiderio di radunare in un unico grande gruppo tutti quei talenti che spesso rischiano di passare inosservati ed essere inghiottiti nella frenesia della quotidianità. Oggi sono ben 40, infatti, quei "sognatori" che hanno scelto di rimboccarsi le maniche per mettere in scena spettacoli in cui dar spazio ai loro talenti, provando a far sognare anche solo per una sera il pubblico in platea.L'Associazione Culturale no profit, ha come principale obiettivo quello di promuovere e coltivare i sogni e le passioni degli artisti che la compongono, divulgando le arti dello spettacolo in tutto il paese, tutti i soci sono messi a pari livello con i fondatori, in un gruppo aperto a tutti. Siamo un mondo in cui l'unico obiettivo è quello di trasformare i sogni in realtà, una famiglia che respira arte.Nonostante la pandemia in corso abbia cercato di ostacolare i nostri progetti, siamo riusciti a realizzare di un nuovo Musical: Il Daydreams in collaborazione con l'AIL (Associazione italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma) della sezione BAT, nella persona del presidente Ing. Vito Leonetti, per far sì che il ricavato dello spettacolo possa essere devoluto in beneficienza e permettere così anche a chi è in difficoltà di poter continuare a credere nei propri sogni.Con il patrocino del Comune di Trani, il 19 e 20 Agosto si terrà lo spettacolo teatrale "DayDreamers", inserito in "Trani T'incanta" e nel manifesto "Estate tranese". Noi ci crediamo…sognando la realtà.