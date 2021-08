Trani tradizioni sbarca per il secondo anno consecutivo a Celle di San Vito

L'11 e 12 agosto va in scena «L'arrivo di Carlo d'Angiò»

È una Trani tradizioni sempre più formato esportazione quella che si appresta a realizzare a Celle di San Vito, piccolissimo borgo del foggiano dove si parla ancora il provenzale, la seconda edizione della rievocazione storica de «L'arrivo di Carlo d'Angiò». Si terrà i prossimi 11 e 12 agosto a cura del Comune di Celle di San Vito ed in collaborazione, come detto, con l'associazione culturale Trani tradizioni ed il suo staff.



Obiettivo della città ospitante, rinsaldare le proprie radici e recuperare memoria storica e tradizioni culturali, valorizzando un pezzo di passato che avvicini il pubblico verso questo scorcio di storia. Il valore aggiunto sarà proprio costituito dalle oltre cinquanta comparse di Trani tradizioni, oltre uno dei due personaggi di spicco della revocazione: infatti, ad interpretare Carlo d'Angiò, sarà l'attore tranese Francesco Di Tondo, formatosi artisticamente nell'associazione ed oggi anche nella Compagnia dei Teatranti.



A Claudia Del Giudice, logopedista presso gli Ospedali riuniti di Foggia ed assessore alla cultura del Comune di Celle di San Vito il ruolo di vestire i panni di Margherita di Borgogna, moglie di Carlo d'Angiò.



Il programma di mercoledì 11 agosto è il seguente: dalle 9.30 alle 11.30, visite guidate al museo «La vita contadina» e, dalle 10.30, il racconto per le vie del borgo francoprovenzale; nel pomeriggio, in piazza Magrone, «Aspettando Carlo d'Angiò» con l'araldo che racconta la storia; a seguire balli, canti, giochi giocoleria, combattimenti in armi bianche; a conclusione, spettacolo di fuoco con i Draghi di Trani tradizioni.



Giovedì 12 agosto si prosegue così: al mattino, stesso programma del giorno precedente; alle 19.30, esibizione del gruppo Timpanisti; alle 20, al castello, «L'imboscata a Carlo d'Angiò da parte dei Saraceni»; alle 22, in piazza Magrone, «I Saraceni catturati»; alle 22.20, sempre nella stessa piazza, giochi di luci e fuoco con i Draghi di Trani tradizioni.



«La promessa è quella di fare nuovamente sognare il pubblico», dice il presidente di Trani tradizioni, Giuseppe Forni. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Instagram di Trani tradizioni.



Nel frattempo a Trani è già tutto pronto per l'edizione 2021 de «La settimana medievale», che si terrà a Palazzo Beltrani dal 5 all'8 agosto prossimi sempre a cura di Trani tradizioni, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Trani e la collaborazione di Palazzo delle arti Beltrani e associazione Contesto.