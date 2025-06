Trani, un biacco si rifugia dietro un distributore di bevande, salvato dal Wwf

"Un caffè o una bibita speciale a un distributore h 24 - quello nei pressi della stazione - e poi abbiamo riportato in campagna il biacco che evidentemente era arrivato qui nascosto tra i meccanismi di un'auto di un agricoltore o comunque di qualcuno che veniva dalle campagne": é il racconto di Pasquale Salvemini, responsabile del WWF di Molfetta attivo a a Trani quasi quotidianamente per il recupero e il rilascio in mare, dopo le cure, delle tartarughe che rimangono impigliate nelle reti dei pescatori che arrivano al porto.Un piccolo episodio di rispetto per la natura si è verificato infatti nei pressi della stazione ferroviaria di Trani, dove un biacco — serpente innocuo e piuttosto comune nella zona — si era rifugiato dietro il frigorifero di un distributore automatico H24. I titolari dell'attività, pur non essendo particolarmente amanti dei serpenti, hanno scelto di non intervenire in modo violento, contattando invece chi potesse occuparsene con competenza.Ed é stato proprio Salvemini a raggiungere il magazzino retrostante il distributore, a recuperare il rettile e a rilasciarlo in una zona di campagna, lontano dal centro abitato.«Il biacco è un serpente assolutamente innocuo, anzi, direi addirittura utile – ha spiegato Salvemini –. Si nutre di topi e persino di vipere, contribuendo a mantenere l'equilibrio naturale e garantendo una forma di sicurezza anche per chi vive o lavora nei campi.»Il responsabile del WWF ha voluto sottolineare il buon senso e la sensibilità ambientale dimostrati dai proprietari dell'esercizio commerciale: «Ribadisco il mio apprezzamento per queste persone, che si sono rese conto che la cosa più importante era salvare una creatura vivente, contribuendo così alla salvaguardia della fauna del nostro territorio.»A testimonianza dell'insolito salvataggio, un brevissimo video e una fotografia realizzati da alcuni ragazzi presenti per una consumazione. Un'occasione buona, ha ribadito Salvemini, per sensibilizzare ancora una volta sull'importanza del rispetto verso ogni forma di vita