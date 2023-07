Trani: violento scontro tra due veicoli sulla provinciale Andria-Bisceglie sul tratto tranese

E' di quattro feriti, di cui solo uno in codice giallo, il bilancio dell'ennesimo grave incidente avvenuto sulla provinciale che collega Andria a Bisceglie, intorno alle ore 14 di venerdì 28 luglio.L'impatto violento tra due autoveicoli è avvenuto in territorio di Trani, in prossimità del ponte che sovrasta il tratto autostradale che interseca la trafficatissima strada provinciale, frequentata come non mai in questo periodo estivo.Una intera famigliola a bordo di un'autovettura carica di bagagli per il periodo vacanziero è rimasta coinvolta, per fortuna senza importanti conseguenze, nel sinistro rilevato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Trani, coadiuvati dagli agenti della Polizia locale di Andria, giunti sul posto. Le ambulanza del servizio 118 hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.Per oltre due ore il traffico si è svolto in senso alternato, per permettere il recupero dei mezzi rimasti incidentati.