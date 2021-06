"Tranquilla mamma, sono in villa...": giochi pericolosi per ragazzi incoscienti

"Incosciente" dal vocabolario Treccani: "Privo di coscienza, cioè di consapevolezza di sé e delle proprie azioni. Chi mostra di non valutare il pericolo cui espone altri o sé stesso agendo inconsideratamente, o la gravità del male che egli provoca per leggerezza e stoltezza più che per deliberato proposito".La definizione più classica del sostantivo "Incosciente" commenta perfettamente la foto inviataci da un lettore, una situazione colta ieri sera intorno alle 19 sul Fortino della Villa comunale.Non c'è altro da commentare, se non il senso di brivido che l'immagine provoca, ma anche la voglia di andarli a prendere ad uno ad uno per farli ritornare sui propri passi al di qua della recinzione. Con una bella contravvenzione, se ci fossero dei controlli in Villa Comunale. O altro.