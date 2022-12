Troppa fretta verso il pranzo di Natale? Automobile "incagliata" sulla rotonda di via Istria

È rimasta appesa al gradino della rotonda di via Istria, troppo alto per l'automobile che ha dovuto attendere i soccorsi per poter proseguire la sua corsa, forse impaziente di arrivare in tempo per il pranzo di Natale.Si scherza ovviamente, e l'importante è, come è sembrato a chi ci ha inviato questa fotografia, che non si sia fatto male nessuno.Per questa volta è andata bene ma l'occasione è buona - pur non conoscendo la reale causa di questo "inconveniente" - per ricordare che il cavalcaferrovia di via Istria non è una rampa di lancio, ma una strada urbana che troppo spesso viene percorsa a velocità elevata; e prova ne è il numero elevato di incidenti che vi si verificano intorno.