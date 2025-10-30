Truffe
Truffe
Enti locali

Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser

Fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la cittadinanza

Trani - giovedì 30 ottobre 2025 13.29
Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser-Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, avvia il progetto "MICA SCEMI" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

La missione del progetto è chiara: informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, attraverso diverse iniziative.
L'Associazione ha programmato un fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la comunità, in particolare le persone anziane, sui rischi delle truffe e su come prevenirle, attraverso una serie di appuntamenti che si terranno per tutto il mese di Novembre nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione adulta
Si tratterà di una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione per fornire consigli pratici attraverso il supporto delle forze dell'ordine, di esperti e consulenti. Il dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali, Sport, Turismo e Risorse Umane – dott. Alessandro Nicola Attolico "In questa seconda edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Trani per contrastare le truffe ai danni degli anziani, alcune attività sono particolarmente innovative e di grande appeal. Auser-Trani organizzerà un concorso di poesie, delle rappresentazioni teatrali, appuntamenti formativi con la collaborazione delle forze dell'Ordine e di specialisti della materia ed un evento "Cena con truffa", oltre a tante altre iniziative utili a porre all'attenzione dei Cittadini il "rischio truffe", che quotidianamente si possono correre alla porta di casa, online, sanitarie e finanziarie, ecc.".

Inoltre li vedremo operativi nelle strade e nelle piazze per la distribuzione del materiale informativo, anche grazie al prezioso supporto dei Partners di progetto "Il Treno del Sorriso" e "Il Colore degli Anni". Tutti coloro che sono interessati all'argomento possono contattare direttamente Auser Trani via email: ausertrani@libero.it – Chiamando il 371 6491990 o recandosi in Via Barisano da Trani n. 28.
  • Auser
Altri contenuti a tema
A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità Associazioni A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità Amoruso, presidente Auser: "Un simbolo di inclusione e un modello di collaborazione"
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia Associazioni Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia Domenica 28 settembre l'inaugurazione, a cura di AUSER, in occasione della 18^ edizione della Festa dei Nonni
Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me Eventi e cultura Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me Il programma dei festeggiamenti che culmineranno il 2 ottobre
"Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser Associazioni "Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser Nove mesi di benessere e prevenzione
"Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi Associazioni "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi Grande festa a Villa Guastamacchia per la serata finale della rassegna che ha promosso l'invecchiamento attivo e la socialità
Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air" Associazioni Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air" Rimontato nell'ampia area verde del centro Auser
L'Auser Trani ed il "Maggio in Cultura 2025" Eventi e cultura L'Auser Trani ed il "Maggio in Cultura 2025" Oggi a Villa Guastamacchia, Antonio del Giudice presenta il romanzo "Figlio della Terra". Dialoga con l'autore Felice Di Lernia
Auser Trani presenta "Maggio in Cultura" Associazioni Auser Trani presenta "Maggio in Cultura" Una tre giorni sul «Diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile»
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
30 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura "
30 ottobre 2025 Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura"
"No alla privatizzazione della costa ": Legambiente, Libera e associazioni bocciano il Piano del Comune
30 ottobre 2025 "No alla privatizzazione della costa": Legambiente, Libera e associazioni bocciano il Piano del Comune
Il segno come "traccia di un pensiero ": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani
30 ottobre 2025 Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani
Addio a James Senese. Mimmo Laurora (In Movida): "Ci lascia un gigante, indimenticabile il suo concerto a Trani nel 2015 "
29 ottobre 2025 Addio a James Senese. Mimmo Laurora (In Movida): "Ci lascia un gigante, indimenticabile il suo concerto a Trani nel 2015"
Confindustria Bat: "Istituire un Comitato provinciale per lo sviluppo economico e industriale "
29 ottobre 2025 Confindustria Bat: "Istituire un Comitato provinciale per lo sviluppo economico e industriale"
Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici
29 ottobre 2025 Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici
Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
29 ottobre 2025 Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni "
29 ottobre 2025 Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
29 ottobre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.