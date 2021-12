Ufficio scolastico regionale nella Bat, Ciliento: «Siamo in attesa del Decreto Ministeriale istitutivo»

L'iter per la costituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale BAT è giunto al passaggio cruciale: siamo in attesa del Decreto Ministeriale istitutivo. Ho ricevuto rassicurazioni dall'onorevole Francesco Boccia il quale mi ha riferito "che è prossimo l'importante risultato". Il percorso per il raggiungimento di tale obiettivo, da me più volte sollecitato, ha visto la piena collaborazione di tutte le istituzioni del territorio, il coinvolgimento del mondo scolastico e del partenariato sociale.Il Prefetto della BAT, dott. Maurizio Valiante, e il Presidente della Provincia, avv. Bernardo Lodispoto, stanno lavorando per il completamento dei diversi uffici provinciali necessari a dare maggiore identità e rappresentatività alla nostra provincia, obiettivo condiviso con tutti i parlamentari, sindaci, colleghi consiglieri regionali, provinciali e comunali del territorio.