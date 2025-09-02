Festa dell'Unità Bisceglie
Politica

Ultim'ora l'annuncio di Elly Schlein trasforma la Festa dell'Unità di Bisceglie (5-7 settembre) nell'incoronazione ufficiale di Decaro come candidato presidente della Regione Puglia

A Bisceglie si apre la campagna per le regionali, tanti i big del PD attesi, ma ci sarà anche Trani: interverranno il sindaco di Amedeo Bottaro, il v.sindaco Fabrizio Ferrante e l'assessora ai Trasporti Debora Ciliento.

Trani - martedì 2 settembre 2025 19.12
Torna la Festa Regionale dell'Unità, l'appuntamento che segna il calcio d'inizio ufficiale della campagna elettorale del PD Puglia in vista delle prossime elezioni regionali, dove c'è attesa di conoscere ufficialmente il candidato a Presidente della Regione Puglia che , con molta probabilità sarà Antonio Decaro alle luce dell'annuncio di poche ore fa da parte di Elly Schlein, segretaria del partito, che ha confermato la non candidatura di Michele Emiliano questa la dichiarazione:

"Emiliano ci aiuterà a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative". L'attuale presidente della Regione Puglia "continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione – spiega Schlein – essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità, siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione
che ha guidato in questi anni".

Alla luce di questa ultima notizia, la Festa regionale dell'Unità, che a questo punto avrà tutte le caratteristiche dell'incoronazione ufficiale di Antonio Decaro a candidato alla Presidenza della Regione Puglia, che si terrà dal 5 al 7 settembre sul il lungomare di Bisceglie, diventerà il cuore pulsante del dibattito politico, ospitando i massimi esponenti del partito a livello nazionale e regionale per delineare il futuro della Puglia. In questa cornice di rilievo, la città di Trani e il suo territorio giocano un ruolo da protagonisti, portando al centro della discussione l'esperienza e le competenze dei propri amministratori su temi cruciali. Una tre giorni che unirà le grandi direttrici politiche nazionali alle competenze del territorio, per costruire insieme il programma per la Puglia di domani.

Per quanto riguarda la nostra Città, si parte sabato 6 settembre alle ore 19:00, con l'intervento del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che porterà il suo contributo nel dibattito su "Le priorità dei Comuni italiani", un tema chiave per il futuro delle amministrazioni locali. La giornata di domenica 7 settembre vedrà un doppio, importante contributo:
  • alle ore 18:00, l'Assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, interverrà su un tema di grande attualità e respiro internazionale: "La Pace è sempre giusta".
  • alle ore 19:00, sarà la volta del Vice Sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante, che parteciperà al panel dedicato a "Il futuro della sanità pugliese", portando il punto di vista di un amministratore di prima linea su una delle sfide più sentite dai cittadini.
Questo il comunicato stampa ufficiale del Partito Democratico. Il Programma completo.
  • Venerdì 05 settembre il taglio del nastro e l'inaugurazione del festival dell'Unità sarà alle ore 18 con il segretario cittadino Bartolo Sasso, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, Claudia Caputo, Vittorio Fata, Francesca Viggiano e Leo Palmisano. I dibattiti saranno aperti da un confronto tra i capigruppo al Senato del campo largo alle ore 19 a cui parteciperanno Raffaella Paita, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristoforo, Francesco Boccia e alle 20 l'ultimo panel vedrà la partecipazione di Elly Schlein, Antonio Decaro, Domenico De Santis e Dario Parrini.
  • Sabato 6 settembre alle ore 18 si svolgerà un panel su "Le sfide dell'agricoltura pugliese in cui intervengono Gennaro Sicolo, Gianni Porcelli, Carmelo Rollo - Presidente Legacoop, Lucia Parchitelli, Donato Pentassuglia. Lo stesso giorno alle ore 19 si svolgerà un panel su "Le priorità dei Comuni italiani" a cui parteciperà Amedeo Bottaro, Michele Lamacchia, Piero Bitetti, Lia Azzarone e sarà concluso dal sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi. Il sabato sera sarà concluso dal panel su "10 anni di buon Governo della Puglia con Rosa Cascella, Paolo Campo, Stefano Minerva, Vito Leccese e sarà concluso da Michele Emiliano.
  • Domenica 7 settembre alle ore 18 ci sarà un confronto su "La Pace è sempre Giusta" con Don Giovanni Ricchiuti Presidente Pax Christi, Enzo Purgatorio, Debora Ciliento e Nichi Vendola. Mentre alle ore 19 si svolgerà un panel su "Il futuro della sanità pugliese" con Elisabetta Mastrototaro, Fabrizio Ferrante, Marco Lacarra, Loredana Capone, Antonio Castellucci, Raffaele Piemontese. la festa sarà conclusa da un dibattito su "Il futuro dell'industria in Puglia" con Lorenzo Macchio, Ubaldo Pagano, Gigia Bucci, Gianni Ricci, Mario Aprile e concluso da Andrea Orlando responsabile industria PD nazionale.
Durante la festa si svolgerà il campeggio dei giovani democratici a cui stanno partecipando oltre cento giovani da tutta Italia in cui sono previsti tre dibattiti presso l'Hotel Salsello. Sabato 6 Settembre alle ore 10:30 si svolgerà il workshop su "Salute mentale in Europa: impatto dei Social Media e dell'Intelligenza Artificiale sulla salute mentale" a cui prenderanno parte Brando Benifei, Europarlamentare PD e Shady Alizadeh, dirigente PD Puglia mentre alle ore 12.00 si svolgerà il workshop su "Spopolamento e aree interne: il ruolo dell'UE nel creare opportunità per restare e non emigrare" a cui parteciperanno Georgia Tramacere, Stefano Bonaccini, Leonardo Palmisano e Giulia Iacovelli. Il campeggio si concluderà domenica 7 alle ore 10:30 con un Assemblea pubblica dei Giovani Democratici, Pierpaolo Treglia, Nicola Zingaretti e Claudia Caputo.

"Non potremmo essere più entusiasti della tre giorni di quest'anno" lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis. "Abbiamo un programma intensissimo che spazierà dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla politica estera. Non si può spiegare l'orgoglio di essere alla guida di questa comunità politica straordinaria. Il PD si presenta unito, coeso con un profondo spirito di squadra verso la sfida importante delle elezioni regionali. Un ringraziamento speciale va ai Giovani Democratici, che svolgeranno contestualmente il loro Summer Camp e che animeranno le mattinate di sabato 6 e domenica 7 settembre con uno specifico programma di attività."
Schlein, Emiliano e Decaro a Bisceglie: parata di big per la Festa de l'Unità del PD
Schlein, Emiliano e Decaro a Bisceglie: parata di big per la Festa de l'Unità del PD
