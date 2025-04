Un altro grande successo per Mediaone Academy: sold out l’evento sulla pianificazione strategica

Si è concluso con un grande successo di pubblico l'evento organizzato da, la business unit didedicata alla formazione manageriale. L'incontro, incentrato sul tema della pianificazione strategica, ha registrato il tutto esaurito, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per imprenditori, manager e professionisti del territorio.Il meeting si è svolto nella suggestiva cornice del salone superiore del Circolo Tennis Barletta, una location elegante e ricca di fascino, che ha contribuito a creare un'atmosfera ideale per il confronto, l'ispirazione e il dialogo tra i partecipanti.Hanno preso parte all'iniziativa i più importanti esponenti dell'imprenditoria e delle professioni locali e regionali. I temi trattati hanno favorito un'intensa interazione tra i partecipanti, stimolando riflessioni operative, analisi di casi studio reali e attività di gruppo, che hanno generato non solo approfondimenti tecnici ma anche nuove opportunità di networking e business."La grande partecipazione e il livello di coinvolgimento emerso durante l'incontro ci confermano che il mondo imprenditoriale ha sete di formazione concreta e strategica" – ha dichiarato il Presidente di Mediaone Italia, Dott. Savino Lapalombella –. "Mediaone Academy nasce con l'obiettivo di offrire strumenti pratici e visione, elementi essenziali per affrontare le sfide del mercato attuale. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per la crescita manageriale e professionale del nostro territorio."L'evento sulla pianificazione strategica si inserisce nel calendario formativo 2025 di Mediaone Academy, che prevede un ricco programma di incontri, workshop e masterclass destinati a chi intende innovare, crescere e guidare il cambiamento.