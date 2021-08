Un invito speciale da Katia Ricciarelli: sabato 4 in piazza Duomo

"Un invito speciale da Katia Ricciarelli: non prendete impegni per il 4 settembre, in piazza Duomo alle 21": un invito speciale, postato sui social dal sindaco Amedeo Bottaro. E poi il messaggio della Katia nazionale, che invita il pubblico all'appuntamento per ascoltare "delle belle pagine della Boheme". La Ricciarelli farà da "Virgilio o da Cicerone", e sarà la voce narrante (e non soltanto) di questo spettacolo di cui è direttore artistico Francesco Zingariello, con la regia di Gianpiero Francese e la partecipazione di validissimi cantanti nei ruoli di Rodolfo, Marcello, Mimì e Musetta.Da "Che gelida manina" a "Mi chiamano Mimì", da "O soave fanciulla" a "Donde lieta uscì", insomma le pagine più belle di quest'opera in quattro "quadri" di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo di Henri Murger. Scene della vita nella Bohème, rappresentata per la prima volta nel 1896, sull'esistenza spensierata di un gruppo di giovani artisti bohémien, ambientata nella Parigi del 1830. Ulteriori dettagli nelle prossime ore.