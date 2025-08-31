Villa Guastamacchia - Trani - Teatro Foto Tonino Lacalamita" />
Villa Guastamacchia - Trani - Teatro "Open Air". Foto Tonino Lacalamita
Associazioni

Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air"

Rimontato nell'ampia area verde del centro AUSER, il palco mobile arricchirà l'offerta culturale per gli anziani. Un investimento che punta a dare una casa definitiva a un progetto per la comunità

Trani - domenica 31 agosto 2025 7.45
Nuova vita per il teatro mobile "Open Air". Dopo una storia travagliata e numerosi atti vandalici perpetrati quando era montato in Piazza Teatro, la struttura ha trovato la sua collocazione ideale nel cuore verde di Villa Guastamacchia, il Centro Polivalente per anziani di Via Sant'Annibale Maria di Francia, con l'obiettivo di arricchire la vita culturale della comunità che lo anima.

Villa Guastamacchia non è un luogo qualsiasi. È un bene comunale di oltre 5000 metri quadrati, lasciato in eredità alla città dal Cavaliere Luigi Guastamacchia con il preciso desiderio che diventasse un luogo di incontro per gli anziani. Oggi, quel desiderio è una realtà vibrante grazie all'impegno dell'AUSER Trani, l'associazione che gestisce il centro dal 2016. All'interno della villa, l'AUSER organizza un fitto programma di attività per promuovere l'invecchiamento attivo e combattere l'isolamento: dai corsi di ginnastica dolce ai laboratori artigianali, dalle presentazioni di libri ai momenti di socializzazione. La villa è diventata un punto di riferimento essenziale, un vero e proprio cuore pulsante per la terza età.

È in questo contesto di grande vitalità che si inserisce l'arrivo del teatro "Open Air". La struttura, dopo la sua prima sfortunata installazione in un'altra zona della città, è stata ora rimontata e riqualificata grazie a un investimento complessivo di circa 66.000 euro, tra fondi del Distretto del commercio e del Comune. L'obiettivo dell'amministrazione è dare finalmente una casa stabile e funzionale al palco, mettendolo al servizio di chi può valorizzarlo al meglio. Il teatro sarà infatti utilizzato dall'AUSER per ospitare le prove del coro, spettacoli musicali, eventi culturali e rappresentazioni, potenziando ulteriormente l'offerta del centro. Un investimento importante, dunque, che punta a trasformare le difficoltà del passato in una nuova, preziosa opportunità per la comunità, regalando agli anziani di Trani un nuovo spazio dove coltivare passioni e condividere emozioni.

In attesa di completare l'offerta associativa con il programma 2025/2026, il Presidente dell' AUSER Alessandro Amoruso chiude gli eventi di "Aperti per Ferie", invitando la cittadinanza, ad un appuntamento fissato per il prossimo 03 settembre, quando ad esibirsi negli spazi esterni di Villa Guastamacchia sarà il gruppo musicale de "I Soliti Noti" che rallegrerà la serata con famosi classici della musica italiane ed internazionale.
