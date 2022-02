Un "reality show" girato interamente a Trani: le riprese dureranno fino a fine febbraio

Un "reality" a Trani, probabilmente senza Vip e fratelli grandi e piccoli che siano, o tentazioni isolate: si stanno girando proprio in questi giorni, e si protrarranno presumibilmente fino a fine mese, le riprese delle varie fasi di quello che in gergo televisivo si chiama "reality show".Si tratterebbe, come da dizionario, di un "programma in cui si seguono le vicende di persone reali (non attori) in situazioni vere e inconsuete", in via di registrazione e realizzazione in questi giorni da una nota casa di produzione televisiva nazionale, che fin dall'inizio ha voluto mantenere il massimo riserbo sul programma. Alla realizzazione del programma, interamente girato a Trani, pare stiano partecipando anche a livello di servizi diverse strutture cittadine e parecchie unità lavorative, distribuite in diverse "location". Su tutta l'operazione vige il massimo riserbo, per non "spoilerare" evidentemente con nessuna anticipazione su ciò che verrà poi mandato in onda.Dell'arrivo di questa produzione televisiva ad operare nel centro storico di Trani ne avevamo parlato annunciando qualche settimana fa la pubblicazione dell'ordinanza (la n.22 del 25 gennaio scorso) intitolata proprio "Produzione televisiva – Posti auto Via Supportico la Conca", dove nel testo si leggeva: "Si richiedono provvedimenti di modifica temporanea della viabilità onde consentire il posizionamento dei mezzi della troupe; ravvisata la necessità di consentire lo svolgimento delle riprese nelle varie fasi in sicurezza, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti/ospiti, assicurando comunque la viabilità sui percorsi alternativi", ritenendo di "dover interdire la sosta dei veicoli in via Supportico la Conca, area già adibita a parcheggio - ad eccezione dei mezzi autorizzati muniti di apposito titolo (pass) per un numero di 4 (quattro) stalli".