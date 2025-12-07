Iride occhio
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari

Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi fino a esaurimento dei posti disponibili

Trani - domenica 7 dicembre 2025 8.11
C'è un momento, nel corso dell'anno, in cui tutto sembra rallentare, con le luci si accendono, i gesti che diventano più attenti e la percezione di quanto sia prezioso ritrovarsi: è da questo spirito che nasce l'evento di Natale di Ottica Casa Pinari, non un semplice appuntamento, ma un gesto speciale pensato per chi desidera regalarsi – o regalare – qualcosa che resti.
Sabato 13 dicembre, dalle 10, Ottica Casa Pinari non solo si vestirà a festa con luci, canti, dolci natalizi e quell'atmosfera familiare che negli anni è diventata la sua firma: perché la vera sorpresa dell'edizione 2025 sarà la fotografia ad altissima definizione della propria iride, un'immagine capace di trasformare un frammento dello sguardo in un piccolo quadro personale.
Ida e Giulia ci spiegano quanto sia emozionante pensare che l'iride, con le sue sfumature irripetibili, sia molto più di ciò che appare: quasi una scatola nera – ma fatta di mille colori – della nostra anima, un luogo silenzioso dove la vita lascia tracce di sé.
Nel suo disegno sembrano riflettersi i paesaggi che amiamo, le luci che ci hanno scaldato, i tramonti, il mare, le città del cuore; e forse anche gli occhi delle persone che ci hanno accompagnato, fatto crescere, emozionato, le gioie, i dolori, gli ostacoli e le vittorie.
Un'immagine che, una volta stampata, può diventare un piccolo faro domestico: un promemoria della bellezza unica e della memoria che ciascuno porta dentro.

La fotografia sarà realizzata tramite una postazione dedicata e un operatore specializzato, grazie a una fotocamera ad alta definizione che permette di catturare ogni dettaglio e trasformarlo in un'opera dalla forte intensità visiva.
Come ogni dono prezioso, anche questo è però riservato a un numero limitato di partecipanti per via dei tempi tecnici della elaborazione della foto insieme a un altro dono: chi si prenoterà in tempo infatti riceverà in omaggio anche un controllo optometrico personalizzato, offerto da Ottica Casa Pinari come segno di gratitudine verso chi continua a sceglierla come luogo di fiducia.
Prenotare è semplice: basta cliccare sul link. https://calendly.com/otticacasapinari/controllo-optometrico entro il 12 dicembre.
Dopo la registrazione, i partecipanti riceveranno un codice esclusivo che consentirà l'accesso all'evento del 13 dicembre.
Un regalo unico, che non ritrae il volto ma l'essenza, un modo diverso di guardarsi – e di volersi bene: «Vi aspettiamo per festeggiare insieme e regalarvi qualcosa che vi assomigli davvero» - dicono Ida e Giulia - «e che vi ricordi che è sempre ben speso il tempo per la cura di sé».
