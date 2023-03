Una giornata per la donna, successo al Pta di Trani per l'evento organizzato da Il Raggio Verde

Sì è conclusa stamani la 5^ edizione di "Una giornata per la donna", evento organizzato dall'Associazione di volontariato Il Raggio verde in collaborazione con il Pta di Trani, nella persona del dott. Francesco Nemore, direttore del centro di radiologia. La manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico, le signore hanno avuto l'opportunità di effettuare esami di screening altrimenti difficili da ottenere per questioni organizzative e amministrative.Ringraziamo altresì il dott.Saverio Pollice e la dott.ssa Loreta Mastrapasqua per le ecografie della tiroide. La dott.ssa Valentina Forte e il dottor Francesco Nemore per le ecografie della mammella. Il tecnico Antonella Gagliardi che ha effettuato l'esame di densitometria ossea.L'infermiera Pasqua Basso all'accettazione e Carmela Cassese e tutto lo staff ospedaliero che si è messo a disposizione del pubblico e del Raggio Verde.